Por qué se produce el hipo y qué remedios caseros pueden ayudar a aliviarlo

El hipo suele ser un episodio pasajero provocado por contracciones involuntarias del diafragma, pero puede resultar molesto y repetirse por diferentes motivos.

Conocer sus causas, qué medidas pueden ayudar a detenerlo y cuándo es necesario consultar al médico permite abordar este fenómeno.

El hipo se produce cuando el diafragma, el músculo que separa el tórax del abdomen y participa en la respiración, se contrae de forma involuntaria. Esto provoca el cierre repentino de las cuerdas vocales y genera el sonido característico.

En la mayoría de los casos, el episodio dura menos de 48 horas. Su aparición puede estar relacionada con distintos factores que irritan los nervios encargados de controlar el diafragma.

Qué remedios caseros pueden ayudar a quitar el hipo

Existen distintas maniobras que se utilizan para intentar aliviar el hipo de corta duración. Entre ellas se encuentran los cambios en la respiración y algunas formas de estimulación de la garganta.

Una de las opciones es beber agua a temperatura templada, de forma continua o mediante pequeños sorbos. También se suele recomendar contener la respiración durante unos 10 a 15 segundos después de exhalar.

Otro de los remedios caseros consiste en consumir una cucharada de azúcar y dejar que se disuelva gradualmente en la boca. Esta práctica busca estimular los nervios de la garganta.

También se mencionan la respiración lenta y controlada, la aplicación de una presión suave en la zona torácica y la maniobra de Valsalva, que consiste en intentar exhalar mientras se mantienen cerradas la boca y la nariz.

Algunas recomendaciones incluyen ingerir vinagre de manzana diluido o bicarbonato de sodio disuelto en agua, así como respirar dentro de una bolsa de papel o tirar suavemente de la lengua. Sin embargo, estas prácticas no son igualmente seguras ni cuentan con la misma evidencia. Respirar dentro de una bolsa de papel puede ser peligroso, por lo que no se recomienda hacerlo.

Por qué se produce el hipo

Según el portal especializado MedlinePlus, el hipo puede aparecer por diferentes motivos relacionados con la alimentación, las emociones o ciertas condiciones de salud.

- Entre las causas más frecuentes se encuentran:

- Comer demasiado rápido.

- Ingerir grandes cantidades de comida.

- Consumir alimentos calientes o picantes.

- Beber alcohol o bebidas carbonatadas.

- Sentir nerviosismo o excitación.

- Tener el estómago hinchado.

También puede estar relacionado con enfermedades que irritan los nervios que controlan el diafragma, determinados medicamentos, intervenciones quirúrgicas abdominales, trastornos metabólicos y alteraciones del sistema nervioso central.

Cuándo consultar por hipo persistente

La duración del episodio es un aspecto importante para determinar si se necesita atención médica. Cuando el hipo se prolonga durante más de 48 horas, se considera persistente. Si dura más de dos meses, se clasifica como intratable.

En los casos prolongados, es importante consultar al médico para identificar la causa y determinar el tratamiento adecuado. Algunas investigaciones clínicas señalan que cerca del 80 % de los pacientes con hipo crónico presentan alteraciones gastroesofágicas, y que la enfermedad por reflujo gastroesofágico es una de las causas más comunes.

Es clave consultar para conocer el riesgo cardiovascular. Canva

Según el origen del problema, el abordaje puede requerir estudios específicos y la indicación de medicamentos.

Cómo prevenir el hipo

Algunos hábitos cotidianos pueden ayudar a reducir los episodios. Se recomienda masticar bien los alimentos, comer despacio para evitar tragar aire y mantener una postura erguida durante las comidas.

También es aconsejable no acostarse inmediatamente después de comer y moderar el consumo de alcohol, bebidas con gas, alimentos picantes y otras sustancias irritantes. La gestión del estrés puede contribuir a prevenir episodios asociados con estados de nerviosismo.

Aunque el hipo suele desaparecer por sí solo, si persiste durante más de 48 horas conviene consultar a un profesional de la salud.

En base a El Tiempo/GDA