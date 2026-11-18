Durante los paseos, algunos perros detienen la marcha a cada pocos metros para dejar pequeñas cantidades de orina en árboles, paredes, postes y otros puntos del recorrido. Aunque durante mucho tiempo se interpretó este comportamiento como una demostración de dominio territorial, el adiestrador canino Santi Vidal propone otra explicación.

En un video publicado en la cuenta de Instagram de Más que Guau, la empresa de formación de la que forma parte, Vidal —con 25 años de experiencia en el adiestramiento— señala que el marcaje frecuente suele estar vinculado con la inseguridad y el estrés, y no necesariamente con el deseo de imponerse sobre otros perros.

Según Vidal, los perros que marcan reiteradamente durante los paseos no buscan expulsar a posibles rivales ni apropiarse de un territorio. A través de la orina dejan señales olfativas que permiten a otros animales reconocer que estuvieron allí.

En el caso de los perros inseguros, esta conducta puede funcionar como una forma de anticiparse a posibles encuentros. Al anunciar su presencia a través de esas señales, el animal reduce las posibilidades de que otro perro aparezca de manera inesperada, una situación que podría generarle tensión.

Foto: Picryl.

Desde esta perspectiva, el marcaje excesivo no sería una muestra de autoridad, sino una conducta que puede estar asociada con la dificultad para desenvolverse con tranquilidad en el entorno.

El adiestrador describe un segundo perfil de perros que marcan con mucha frecuencia: aquellos con una elevada actividad hormonal, particularmente de testosterona. En estos casos, el comportamiento puede estar relacionado con la búsqueda de hembras en celo. El animal deja señales olfativas a lo largo del recorrido como una forma de comunicar su presencia ante la posibilidad de que haya una hembra receptiva cerca.

Vidal considera que esta conducta no es especialmente deseable y plantea que, cuando la motivación sexual es muy marcada, se puede evaluar la castración como una alternativa para controlarla. Sin embargo, se trata de una decisión que debe conversarse previamente con un veterinario, que podrá valorar cada caso.

Cuando el marcaje frecuente responde al miedo o la inseguridad, la propuesta del especialista es trabajar sobre el origen del malestar, en lugar de concentrarse únicamente en intentar frenar la conducta. A medida que el perro desarrolla mayor autoconfianza y aprende a sentirse más seguro en su entorno, puede disminuir la necesidad de dejar señales constantemente.

Por eso, antes de interpretar que un perro intenta dominar a otros animales, conviene observar qué circunstancias acompañan el comportamiento y considerar si detrás de esa conducta hay estrés, inseguridad o una motivación hormonal.

Con base en El Tiempo/GDA