El grave error de humanizar a los perros: por qué tratarlos como personas afecta su bienestar físico

Los perros ocupan un lugar cada vez más importante en la vida familiar. Para muchas personas son compañeros cotidianos y reciben muestras de cariño similares a las que se reservan para otros integrantes del hogar. Sin embargo, según advierte el reconocido adiestrador canino César Millán, querer a un animal no significa que haya que tratarlo como a una persona.

El especialista mexicano, de 57 años, conocido por sus programas de televisión dedicados al comportamiento y la rehabilitación de perros, señala que uno de los errores más habituales de los dueños es proyectar sobre sus mascotas sus propias necesidades emocionales y formas de relacionarse.

Desde su perspectiva, el afecto es fundamental, pero no alcanza por sí solo para garantizar el bienestar del animal. También es necesario comprender qué necesita como perro y respetar su naturaleza.

Millán identifica la humanización como la tendencia a trasladar al perro las expectativas, necesidades y comportamientos propios de las personas. En una de las entrevistas recogidas por TN, a partir de conversaciones publicadas en medios como Pittsburgh Post-Gazette, Shepherd Express y ABC News, lo resumió así: "El error más común es que humanizamos a los perros".

El adiestrador aclara que no hay nada malo en querer a una mascota profundamente, incluso como a un integrante más de la familia. El problema aparece cuando ese vínculo impide reconocer que se trata de un animal con necesidades diferentes. Antes de tratarlo como a un ser humano, sostiene, hay que permitirle desarrollarse como perro.

Hombre tomándose una selfie con su mascota. Foto: Freepik.

Para explicar qué necesita un perro para estar equilibrado, el especialista plantea una fórmula de tres componentes: ejercicio, disciplina y afecto. No se trata solamente de ofrecer cariño, sino de atender también las necesidades físicas y de comportamiento del animal.

Según su planteo, el ejercicio y la disciplina benefician principalmente al perro, mientras que las demostraciones de afecto responden también a una necesidad de las personas. Por eso, llenar de mimos a una mascota no necesariamente significa estar cubriendo aquello que necesita.

Millán advierte que algunos dueños concentran sus esfuerzos en demostrar afecto, pero dejan en segundo plano la actividad física y los límites. Esa combinación puede favorecer desequilibrios en el comportamiento, especialmente cuando el animal no cuenta con suficiente ejercicio ni con pautas claras.

La propuesta del adiestrador apunta a revisar una idea extendida sobre la convivencia con las mascotas: quererlas mucho es importante, pero conocer sus necesidades y respetar su naturaleza también forma parte del cuidado.

Con base en El Tiempo/GDA