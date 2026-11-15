El grave error de humanizar a los perros: por qué tratarlos como personas afecta su bienestar físico
El adiestrador canino César Millán revela por qué llenar a las mascotas de mimos no alcanza y qué debemos cambiar en la crianza del perro para no dañar su salud.
Los perros ocupan un lugar cada vez más importante en la vida familiar. Para muchas personas son compañeros cotidianos y reciben muestras de cariño similares a las que se reservan para otros integrantes del hogar. Sin embargo, según advierte el reconocido adiestrador canino César Millán, querer a un animal no significa que haya que tratarlo como a una persona.
El especialista mexicano, de 57 años, conocido por sus programas de televisión dedicados al comportamiento y la rehabilitación de perros, señala que uno de los errores más habituales de los dueños es proyectar sobre sus mascotas sus propias necesidades emocionales y formas de relacionarse.
Desde su perspectiva, el afecto es fundamental, pero no alcanza por sí solo para garantizar el bienestar del animal. También es necesario comprender qué necesita como perro y respetar su naturaleza.
Millán identifica la humanización como la tendencia a trasladar al perro las expectativas, necesidades y comportamientos propios de las personas. En una de las entrevistas recogidas por TN, a partir de conversaciones publicadas en medios como Pittsburgh Post-Gazette, Shepherd Express y ABC News, lo resumió así: "El error más común es que humanizamos a los perros".
El adiestrador aclara que no hay nada malo en querer a una mascota profundamente, incluso como a un integrante más de la familia. El problema aparece cuando ese vínculo impide reconocer que se trata de un animal con necesidades diferentes. Antes de tratarlo como a un ser humano, sostiene, hay que permitirle desarrollarse como perro.
Para explicar qué necesita un perro para estar equilibrado, el especialista plantea una fórmula de tres componentes: ejercicio, disciplina y afecto. No se trata solamente de ofrecer cariño, sino de atender también las necesidades físicas y de comportamiento del animal.
Según su planteo, el ejercicio y la disciplina benefician principalmente al perro, mientras que las demostraciones de afecto responden también a una necesidad de las personas. Por eso, llenar de mimos a una mascota no necesariamente significa estar cubriendo aquello que necesita.
Millán advierte que algunos dueños concentran sus esfuerzos en demostrar afecto, pero dejan en segundo plano la actividad física y los límites. Esa combinación puede favorecer desequilibrios en el comportamiento, especialmente cuando el animal no cuenta con suficiente ejercicio ni con pautas claras.
La propuesta del adiestrador apunta a revisar una idea extendida sobre la convivencia con las mascotas: quererlas mucho es importante, pero conocer sus necesidades y respetar su naturaleza también forma parte del cuidado.
Con base en El Tiempo/GDA
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