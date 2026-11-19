La idea de que adoptar un segundo perro puede resolver la soledad, el aburrimiento o la ansiedad por separación de una mascota que permanece sola en casa no cuenta con respaldo científico concluyente. Así lo advirtió recientemente el veterinario Pancho Cavero a través de sus redes sociales, donde señaló que incorporar otro animal al hogar no necesariamente mejora el bienestar del que ya vive allí.

Si bien los perros son animales sociales y suelen disfrutar de la interacción con sus congéneres, las investigaciones científicas y los especialistas en comportamiento canino advierten que la convivencia con otro perro no garantiza compañía mutua ni reduce el malestar que puede provocar la ausencia de sus dueños. Por eso, antes de sumar una segunda mascota, es importante evaluar el temperamento, la salud y las necesidades particulares de ambos animales.

Qué dicen los estudios científicos sobre la convivencia entre perros Según explicó Cavero, los resultados de las investigaciones realizadas en refugios de animales no pueden extrapolarse automáticamente a lo que sucede en los hogares.

Foto: Wikimedia.

Un estudio publicado en la revista científica PLOS ONE evaluó a 61 perros alojados en un refugio. De ellos, 31 compartían espacio con compañeros compatibles, mientras que los otros 30 permanecían individualmente. Los investigadores observaron que los animales que convivían en pareja manifestaban menos señales de estrés, como gemidos, lamidos de labios o retracción de las orejas. Además, eran adoptados, en promedio, cuatro días antes que los que permanecían solos.

Sin embargo, los resultados pueden ser diferentes en las viviendas particulares. Otra investigación, publicada en Applied Animal Behaviour Science, analizó el comportamiento de 77 perros que permanecían solos en sus casas: 32 vivían sin otras mascotas y 45 compartían el hogar con otros perros.

En este caso, los científicos no encontraron pruebas de que la presencia de otro animal ayudara a sobrellevar mejor la separación de sus dueños. Por el contrario, los perros que vivían en hogares con varias mascotas registraron mayor actividad física, pero no una disminución de los gemidos. Entre los machos, incluso, se observó un incremento de la actividad vocal.

Estos resultados muestran que tener dos perros no necesariamente reduce la ansiedad por separación ni constituye una solución automática para los problemas de comportamiento de una mascota.

Ventajas y riesgos de adoptar un segundo perro

Foto: Pixnio.

Aunque incorporar otro animal puede aportar beneficios a la convivencia, también implica responsabilidades y posibles dificultades que conviene considerar antes de tomar la decisión.

Entre las ventajas de tener dos perros, la interacción puede favorecer el ejercicio físico y la estimulación mental mediante el juego. También puede incentivar la actividad de los perros de edad avanzada y contribuir al desarrollo de vínculos sociales, asociados con indicadores de bienestar y menores niveles de estrés, según datos del proyecto Dog Aging Project.

No obstante, la convivencia entre dos perros también presenta desafíos. En primer lugar, supone mayores gastos en alimentación, accesorios y atención veterinaria, además de más tiempo destinado al cuidado, los paseos y el entrenamiento.

Otro aspecto importante es la compatibilidad de caracteres. Las diferencias de temperamento, los conflictos territoriales o la competencia por determinados recursos pueden generar tensiones y afectar el bienestar de los animales.

También existe el fenómeno conocido como contagio conductual, por el cual un perro puede incorporar determinados comportamientos de otro. Esto significa que el recién llegado podría imitar respuestas de miedo, reactividad o ansiedad que presenta el animal residente. La posibilidad también merece consideración en sentido inverso.

A diferencia de los perros, los gatos suelen necesitar otras estrategias de adaptación cuando se incorpora una nueva mascota. Su territorialidad y sus formas de manifestar el estrés —que pueden incluir cambios en el apetito o alteraciones urinarias— hacen especialmente importantes las presentaciones graduales, el intercambio de olores y la disponibilidad de recursos separados.

En los perros, por su parte, resulta fundamental que exista compatibilidad en los niveles de energía, las preferencias de interacción y la disposición para compartir espacios de juego.

Qué tener en cuenta antes de incorporar otro perro al hogar

Foto: Public Domain Pictures.

Para reducir los riesgos de una mala convivencia, la veterinaria y etóloga Patricia Darder, de Ethogroup, recomienda evaluar tres aspectos fundamentales del perro que ya vive en la casa: temperamento, comportamiento habitual y estado de salud.

La tolerancia hacia otros animales y la sociabilidad son características que pueden facilitar el proceso de adaptación. En cambio, los antecedentes de dolor, miedo o agresividad pueden dificultar la convivencia y favorecer la aparición de conflictos.

Una vez tomada la decisión de adoptar un segundo perro, los especialistas recomiendan organizar una presentación progresiva para que ambos animales puedan conocerse sin presiones.

Entre las principales medidas se encuentran:



Realizar los primeros encuentros en un territorio neutral : organizar paseos conjuntos fuera de la vivienda permite que los perros se reconozcan y comiencen a interactuar sin la presión de defender un espacio propio.

: organizar paseos conjuntos fuera de la vivienda permite que los perros se reconozcan y comiencen a interactuar sin la presión de defender un espacio propio. Supervisar las primeras interacciones en casa : una vez que los animales hayan tenido un acercamiento inicial favorable, es importante controlar sus encuentros dentro del hogar y observar sus reacciones.

: una vez que los animales hayan tenido un acercamiento inicial favorable, es importante controlar sus encuentros dentro del hogar y observar sus reacciones. Separar los recursos importantes: durante la adaptación, conviene ofrecer platos de comida, juguetes y espacios de descanso independientes para reducir la competencia y prevenir posibles disputas.

En definitiva, sumar otro perro a la familia puede enriquecer la vida de ambos animales, pero no debería considerarse una solución garantizada para la soledad o la ansiedad de una mascota. La decisión debe responder a las necesidades de los perros y a la capacidad de sus dueños para atenderlos adecuadamente.