Papel de aluminio: el mito sobre sus dos caras que la ciencia y la industria aclaran

El papel de aluminio es un clásico infaltable en la cocina de los hogares uruguayos, utilizado a diario para envolver la merienda, conservar sobras en la heladera o tapar asaderas para el horno. Sin embargo, en torno a este insumo doméstico persiste un debate popular recurrente: ¿qué lado debe quedar hacia adentro y cuál hacia afuera al momento de manipular la comida?

Durante décadas se ha extendido el mito de que cada cara posee propiedades térmicas y mecánicas diferentes. Existe la creencia de que el sector reluciente conserva mejor la temperatura de las preparaciones, mientras que la cara de tono mate absorbe el calor en mayor proporción, condicionando la forma en que se debe envolver una pieza de carne o un vegetal.

Sin embargo, la explicación detrás de esta disparidad estética no responde a un diseño culinario funcional, sino a una razón puramente mecánica vinculada a su proceso de producción industrial. El origen de la cara reluciente y la cara opaca se remonta a la última etapa del laminado metálico.

La razón técnica detrás del brillo y el acabado opaco

En las plantas de fabricación, para evitar que las láminas de aluminio extremadamente finas se rompan durante el estiramiento, se pasan dos capas superpuestas en simultáneo a través de cilindros de acero pulido. Este procedimiento garantiza que la lámina mantenga su integridad sin desgarrarse.

Persona aplicando papel de aluminio a una pared con hongos para detectar el origen de la humedad. Foto: Imagen creada con ChatGPT.

Aquella cara que entra en contacto directo con los rodillos pulidos adquiere una terminación lisa y brillante. Por el contrario, la superficie opuesta, que viaja rozándose internamente con la otra lámina de aluminio, conserva una apariencia mate y ligeramente rugosa.

Un rendimiento idéntico en las tareas cotidianas

En el uso gastronómico convencional, colocar una superficie u otra en contacto con la vianda no genera ningún impacto ni altera la cocción de las recetas. Ambas caras ofrecen exactamente el mismo nivel de barrera protectora frente a agentes externos como la humedad, la luz solar o el aire.

Asimismo, la diferencia en la reflexión o absorción del calor radiante entre la superficie reluciente y la mate es técnicamente insignificante a temperaturas de hogar. Por ende, tanto para refrigerar alimentos como para hornear, resulta indistinto qué lado quede mirando hacia la comida o hacia el exterior.

La única salvedad a esta regla general se presenta en el caso de ciertos papeles de aluminio técnicos que incluyen recubrimientos antiadherentes especiales. Ante estos productos específicos, basta con revisar la letra chica del envoltorio comercial para seguir las instrucciones puntuales brindadas por el fabricante.

En base a El Tiempo/GDA