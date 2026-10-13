No las tires a la basura: cómo transformar las cáscaras de ajo y cebolla en un recurso para tus plantas

Las cáscaras de cebolla y ajo que suelen terminar en la basura pueden tener un segundo uso en el jardín. Con ellas se prepara una infusión casera que algunos aficionados a la jardinería utilizan como posible repelente de insectos. Es una alternativa económica y sencilla, aunque conviene tener presente que su eficacia no está garantizada y que no sustituye los tratamientos específicos cuando una planta ya está afectada por una plaga.

La preparación aprovecha los compuestos naturales presentes en ambos vegetales. La cebolla contiene flavonoides, como la quercetina, mientras que el ajo posee compuestos azufrados responsables de su olor característico. Sin embargo, que estas sustancias estén presentes no significa que el preparado casero tenga una eficacia comprobada contra todas las plagas.

El agua obtenida de la maceración de estas cáscaras se utiliza como un recurso preventivo en plantas ornamentales, flores y algunas hortalizas. Su olor intenso podría ayudar a disuadir a determinados insectos, aunque el resultado depende de la preparación, la especie vegetal y la plaga que se quiera controlar.

Entre sus principales características se encuentran:



Permite reutilizar cáscaras que normalmente se desechan.

que normalmente se desechan. Solo requiere los restos vegetales, agua y un recipiente.

Se incorpora como una práctica adicional, sin reemplazar la inspección frecuente de las hojas y los tallos.

El agua de maceración no aporta cantidades significativas y equilibradas de nutrientes como nitrógeno, fósforo y potasio, por lo que no sustituye el abono.

Es importante no asumir que, por ser un preparado natural, es completamente inocuo. Las mezclas caseras pueden tener concentraciones variables y provocar daños en algunas plantas. Tampoco puede asegurarse que no afecten a insectos beneficiosos.

Cebollas y ajos. Foto: Archivo El País.

Cómo preparar el agua de cáscaras paso a paso:



Reunir los ingredientes. Separá las cáscaras secas de una cebolla grande y de una cabeza de ajo. Retirá la tierra o la suciedad visible. Agregar el agua. Colocá las cáscaras en un recipiente limpio y añadí un litro de agua a temperatura ambiente. Dejar reposar. Tapá el recipiente sin cerrarlo herméticamente y dejalo en un lugar fresco, protegido de la luz solar directa, durante unos tres días. Filtrar el líquido. Pasá la preparación por un colador fino para retirar los restos sólidos antes de colocarla en un pulverizador. Probar en una pequeña zona. Antes de rociar toda la planta, aplicá una cantidad pequeña en dos o tres hojas y observá su aspecto durante las siguientes 48 horas. Si aparecen manchas, decoloración o signos de daño, no continúes con la aplicación. Aplicar con precaución. Si la planta tolera la prueba, podés probar una aplicación localizada, preferiblemente al atardecer y sin mojarla en exceso. Evitá pulverizar flores o zonas donde haya insectos polinizadores.

No es recomendable aplicar la mezcla de manera automática varias veces por semana ni asumir que una mayor frecuencia producirá mejores resultados. La tolerancia varía entre especies y condiciones de cultivo, y no existe una pauta universal de aplicación validada para este preparado.

También conviene preparar cantidades pequeñas, desechar el líquido si cambia de aspecto o presenta un olor desagradable y mantenerlo fuera del alcance de niños y mascotas. Si la planta presenta una infestación importante, lo más adecuado es identificar primero el insecto y recurrir a un método de control específico para esa plaga y esa especie vegetal. Revisar periódicamente el envés de las hojas, retirar las partes muy afectadas cuando corresponda y mantener las plantas en condiciones adecuadas son medidas que ayudan a detectar los problemas a tiempo.

Con base en El Tiempo/GDA