El peligro oculto en el jardín: las diez plantas comunes que resultan tóxicas y mortales para los perros

Salir a pasear con un perro implica permitirle explorar el entorno: olfatear rincones, investigar objetos y acercarse a plantas y flores. En algunos casos, esa curiosidad también puede llevarlo a ingerir pequeños trozos de vegetación. El problema es que algunas especies aparentemente inofensivas pueden ser tóxicas para los perros y, en determinados casos, incluso poner en riesgo su vida.

La toxicidad de las plantas para las mascotas puede variar considerablemente. La guía de clasificación de toxicidad de la Universidad de California las divide en cuatro categorías según los efectos que pueden provocar. La clase 1 corresponde a las especies con mayor toxicidad, capaces de causar enfermedades graves o incluso la muerte; la clase 2 agrupa plantas que pueden provocar vómitos y otros síntomas, aunque con una toxicidad menor; la clase 3 incluye aquellas que contienen cristales de oxalato, capaces de irritar la boca, la lengua y la garganta; y la clase 4 corresponde a plantas que pueden producir dermatitis, erupciones cutáneas o irritación.

Estas son algunas de las plantas más peligrosas para los perros:

Rhododendron o azalea

Azaleas. Foto: Wikimedia.

El Rhododendron, conocido también como azalea, encabeza la lista debido a su toxicidad de clase 1. Esto significa que su ingestión puede provocar enfermedades graves y, en determinadas circunstancias, incluso resultar mortal para un perro.

Aunque sus flores pueden resultar atractivas, se trata de una especie con una alta toxicidad para los perros. Incluso una pequeña cantidad ingerida puede hacer que una mascota necesite atención veterinaria de urgencia, especialmente cuando se trata de animales de pequeño tamaño.

Taxus baccata

El Taxus baccata es otra planta conocida por su elevada toxicidad y por el riesgo de que su ingestión pueda resultar fatal para los perros. Sus agujas y sus llamativos frutos rojos pueden hacer que pase inadvertida su peligrosidad. Sin embargo, una pequeña cantidad de sus agujas puede ser suficiente para provocar consecuencias graves. Incluso algunas de sus semillas pueden representar un riesgo importante para los niños.



Hortensias

Hortensia. Foto: Pixabay

Las hortensias están clasificadas dentro de las categorías de toxicidad 1 y 4, por lo que pueden provocar tanto irritación y dolor como efectos potencialmente graves.

De todos modos, para que la ingestión resulte mortal, el animal tendría que consumir una cantidad considerable de la planta.



Narcisos

Los narcisos pertenecen a las clases de toxicidad 2 y 4. Se consideran plantas de toxicidad menor, aunque pueden provocar irritación y dermatitis. La ingestión de alguna parte de la planta puede generar molestias en las mascotas. También existe un riesgo si el perro bebe el agua en la que estuvieron los narcisos.



Tulipán

Ramo de tulipanes Foto: Unsplash

El tulipán también está incluido en las clases de toxicidad 2 y 4. Aunque se considera ligeramente tóxico para los perros, su ingestión puede provocar síntomas desagradables y hacer necesaria una consulta veterinaria. Las sustancias tóxicas se encuentran especialmente concentradas en los bulbos del tulipán, por lo que son una de las partes que representan mayor riesgo para las mascotas.

Las otras plantas que pueden resultar tóxicas para los perros

La lista de plantas peligrosas para las mascotas continúa con otras especies que también pueden provocar diferentes grados de intoxicación. La hiedra, por ejemplo, pertenece a las clases 2 y 4. Las plantas de cebolla y ajo están incluidas en la clase 2, por lo que presentan una toxicidad menor, aunque pueden generar molestias y otros síntomas. En los puestos octavo y noveno aparecen el castaño de Indias y el laburno, respectivamente, ambos clasificados también dentro de la clase 2 de toxicidad.



Ruibarbo

El ruibarbo cierra la lista, en el décimo lugar, con una clasificación de toxicidad de clase 3. Se trata de una planta comestible que también ha sido utilizada con fines medicinales por sus efectos estimulantes y digestivos. Tradicionalmente se ha empleado para tratar el estreñimiento debido a su contenido de senósidos, compuestos que producen un efecto laxante.

El ruibarbo también presenta propiedades antiinflamatorias y antioxidantes y se le atribuyen efectos relacionados con la reducción del colesterol y la presión arterial, además de posibles beneficios sobre la memoria.

Sin embargo, lo que puede resultar beneficioso para las personas no necesariamente lo es para los animales. En los perros, el ruibarbo puede provocar irritación en la boca, la lengua y la garganta. Por eso, cuando una mascota tiene acceso al jardín, sale a pasear o suele mordisquear plantas, es importante conocer cuáles son las plantas tóxicas para perros y evitar que las ingiera. Ante la sospecha de intoxicación, especialmente si aparecen síntomas, la recomendación es consultar rápidamente con un veterinario.

