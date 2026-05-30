Ni agua solo ni cítricos: los dos únicos desinfectantes que logran eliminar las bacterias de la fruta

Una prueba de microbiología alimentaria realizada por una ingeniera en alimentos en redes sociales reveló distintos métodos caseros utilizados para la desinfección de frutas y verduras. A través de TikTok, la creadora de contenido Mariana Zapién comparó diferentes productos aplicados sobre frutillas y mostró cuáles lograron reducir con mayor efectividad el crecimiento de bacterias. El experimento rápidamente se volvió viral entre usuarios interesados en la higiene alimentaria y la seguridad de los alimentos.

El video fue compartido desde la cuenta @ingdetusalimentos, donde la especialista explicó que decidió analizar distintas alternativas de desinfección de alimentos mediante pruebas microbiológicas reales.

Según detalló, el objetivo era comprobar la eficacia de productos como el cloro, la plata coloidal, los desinfectantes a base de cítricos y el vinagre frente a microorganismos presentes en alimentos frescos.

Qué productos fueron más efectivos para desinfectar frutas y verduras

Frutillas. Foto: Unsplash.

Durante el experimento, Mariana Zapién evaluó cómo reaccionaban distintos métodos de limpieza sobre las frutillas, una de las frutas más difíciles de higienizar debido a su superficie porosa e irregular.

En relación con el vinagre, uno de los productos más utilizados en el hogar para limpiar frutas y verduras, la ingeniera explicó que su acción es limitada frente a ciertos microorganismos vinculados a riesgos sanitarios. “Aunque el vinagre es un ácido, se ha visto que solo puede tener efecto contra algunos microorganismos, pero no sobre todos aquellos que son de importancia en la salud pública”, señaló.

Además, indicó que los desinfectantes cítricos pueden ayudar a reducir la presencia bacteriana, aunque su efectividad depende de varios factores.

“Su eficacia depende muchísimo de la concentración, el tiempo de contacto y de cubrir muy bien toda la superficie del alimento”, explicó.

Cloro y plata coloidal, los desinfectantes más efectivos

Foto: Difusión comercial.

Los resultados finales del análisis mostraron que el cloro y la plata coloidal fueron los productos más efectivos para eliminar bacterias en frutas y verduras. Ambos lograron frenar por completo el crecimiento de microorganismos, a diferencia de otras alternativas evaluadas, que presentaron una eficacia menor.

Las frutillas representan uno de los alimentos más complejos de limpiar correctamente, ya que su textura permite la acumulación de residuos y microorganismos difíciles de remover únicamente con agua.

Por esta razón, los protocolos de seguridad alimentaria recomiendan combinar un lavado físico inicial con el uso de desinfectantes aptos para alimentos, siempre respetando las indicaciones del fabricante.

La publicación generó miles de comentarios y reacciones entre usuarios que debatieron sobre las prácticas habituales de limpieza en el hogar y la correcta higiene de frutas y verduras.

Para finalizar el video, Mariana Zapién remarcó la importancia de seguir las instrucciones de cada producto para garantizar resultados realmente efectivos.

“Y recordó que para que cualquier desinfectante funcione, tienes que seguir exactamente las instrucciones del fabricante”, concluyó.