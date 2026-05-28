La costumbre habitual en la cocina que los expertos piden desterrar por riesgos de seguridad e higiene

Colgar el trapo de cocina en la puerta del horno es una costumbre habitual en muchos hogares por comodidad y rapidez. Sin embargo, expertos en seguridad e higiene alertan de que esta práctica puede ser riesgosa.

Los trapos de cocina suelen estar fabricados con algodón u otros tejidos inflamables. Cuando se colocan sobre el tirador del horno mientras este permanece caliente, las fibras pueden deteriorarse por la temperatura e incluso llegar a prenderse si entran en contacto directo con una fuente de calor.

Aunque los incendios domésticos por esta causa no son frecuentes, especialistas en seguridad en la cocina recomiendan evitar cualquier elemento textil cerca de superficies calientes para reducir riesgos dentro del hogar.

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La humedad y la grasa favorecen la proliferación de bacterias

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Además del riesgo térmico, los paños de cocina suelen acumular humedad, restos de comida y grasa tras varios usos diarios. Al permanecer cerca del calor del horno, estas condiciones pueden favorecer la aparición de bacterias, gérmenes y malos olores.

Las recomendaciones del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 en España señalan que los trapos de cocina deberían lavarse al menos una vez al día o incluso con mayor frecuencia si se utilizan de forma intensiva.

Por su parte, el manual de seguridad y salud en cocinas, bares y restaurantes de Fremap aconseja separar los trapos según su uso y evitar colocarlos sobre superficies calientes o grasientas.

Un descuido puede provocar caídas y accidentes en la cocina

Otro de los problemas habituales ocurre cuando el trapo de cocina se desliza desde la puerta del horno y cae al suelo. En cocinas donde se manipulan recipientes calientes o se trabaja con rapidez, un paño tirado puede provocar tropiezos y accidentes domésticos.

Los especialistas recomiendan mantener las zonas de paso despejadas y evitar cualquier objeto que pueda convertirse en un obstáculo mientras se cocina.

Dónde colocar correctamente los trapos de cocina

La mejor opción es guardar los paños de cocina en lugares ventilados, secos y alejados de fuentes de calor. También se aconseja colgarlos extendidos para facilitar su secado y evitar la acumulación de humedad.

Entre las alternativas más recomendadas se encuentran los ganchos laterales en armarios, barras instaladas en la pared o zonas cercanas al lavaplatos que no estén expuestas al vapor ni a la grasa. En caso de no disponer de suficientes trapos limpios para reemplazarlos con frecuencia, especialistas también sugieren recurrir al papel de cocina para determinadas tareas de limpieza.