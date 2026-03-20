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El País Bienestar Nutrición

Chau azúcar: el truco de los expertos para realzar el sabor de las frutillas con un ingrediente inesperado

Olvidate del almíbar. Un chef revela cómo una especia emparentada con el mango puede intensificar el dulzor natural de las frutillas.

El País
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20/03/2026, 17:00
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Frutillas.
Foto: Pexels.

A menudo, cuando uno compra frutillas, busca formas de realzar el sabor de la fruta sin recurrir al azúcar. En este contexto, chefs profesionales recomiendan un método simple y saludable: utilizar pimienta rosa. Muchas personas evitan los edulcorantes por razones de salud, lo que ha impulsado a especialistas en gastronomía a aplicar técnicas que potencian el sabor natural de los alimentos sin añadir azúcar.

La pimienta rosa se ha convertido en un recurso frecuente en la cocina gourmet y la repostería para intensificar el sabor de las frutillas. Según el chef Jesús Escalera, en el blog Pastrypedia, este ingrediente aporta un leve toque picante al molerse, lo que permite incorporarlo tanto en recetas dulces como en preparaciones saladas.

Para aplicar este truco culinario, se recomienda lavar y cortar las frutillas frescas en rodajas y espolvorearlas con pimienta rosa molida al momento. Si el resultado sigue siendo ácido, se puede complementar con yogur natural o unas gotas de jugo de limón, logrando un equilibrio de sabores.

Qué es la pimienta rosa y por qué funciona

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En realidad, no es pimienta pero se le llama así.
Foto: Pxhere.

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A pesar de su nombre, la pimienta rosa no pertenece a la misma familia que la pimienta negra, blanca o verde. Se trata, en rigor, de una baya seca de otra familia botánica, relacionada con alimentos como el mango y el pistacho.

Su perfil combina notas cítricas, aromáticas y florales, junto con un sutil picante, lo que genera un contraste ideal con la dulzura de la fruta fresca. Además, su color la convierte en un excelente recurso para la decoración de platos y cócteles.

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Rebosante de nutrientes.
Foto: Flickr.

Combinaciones recomendadas con pimienta rosa

El uso de pimienta rosa en cocina no se limita a las frutillas. También puede incorporarse en múltiples combinaciones gastronómicas, como:

  • Duraznos
  • Cerezas
  • Ciruelas
  • Frambuesas
  • Pomelo
  • Naranja sanguínea
  • Verbena de limón
  • Mango
  • Limón
  • Semillas de cilantro
  • Miel
  • Melón
  • Té blanco
  • Grosella negra
  • Chocolate blanco
  • Quesos frescos, crema de leche o yogur

Este recurso culinario se posiciona así como una alternativa innovadora dentro de la alimentación saludable, ideal para quienes buscan potenciar sabores de forma natural sin añadir azúcar.

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Foto: Pxhere.
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