Los primeros cambios de conducta y memoria que ayudan a distinguir la demencia del Alzheimer

En el ámbito de la salud, los términos Alzheimer y demencia suelen aparecer juntos y, en ocasiones, se utilizan como si fueran sinónimos. Sin embargo, no significan lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entre ambos conceptos? ¿El Alzheimer siempre provoca demencia? ¿Es posible desarrollar síntomas de distintos tipos de demencia?

La principal diferencia es que la demencia no es una enfermedad específica, sino un conjunto de síntomas que afectan funciones cognitivas como la memoria, el pensamiento, el lenguaje y el razonamiento. Estas alteraciones pueden ser lo suficientemente importantes como para dificultar las actividades cotidianas, la autonomía y las relaciones sociales.

El Alzheimer, en cambio, es una enfermedad neurodegenerativa que constituye la causa más frecuente de demencia. Esto significa que una persona con

puede desarrollar síntomas de demencia a medida que la enfermedad avanza, pero no todas las personas con demencia tienen Alzheimer.

Imagen: Pxhere.

Cuáles son los primeros síntomas de la demencia

De acuerdo con información de la Clínica Mayo, el deterioro cognitivo asociado a la demencia puede manifestarse de distintas maneras. Entre las señales más frecuentes se encuentran:



Pérdida o deterioro de la memoria , especialmente cuando dificulta recordar información reciente.

, especialmente cuando dificulta recordar información reciente. Cambios en las habilidades de pensamiento , que pueden afectar la capacidad para comprender situaciones o resolver problemas.

, que pueden afectar la capacidad para comprender situaciones o resolver problemas. Dificultades de razonamiento y juicio , que complican la toma de decisiones.

, que complican la toma de decisiones. Disminución de la concentración y la atención , con problemas para mantener el foco en una tarea.

, con problemas para mantener el foco en una tarea. Alteraciones del lenguaje , como dificultades para encontrar palabras o seguir una conversación.

, como dificultades para encontrar palabras o seguir una conversación. Cambios en el comportamiento y la personalidad, que pueden modificar la manera de relacionarse con otras personas.

La aparición aislada de alguno de estos síntomas no significa necesariamente que una persona tenga demencia. Para establecer un diagnóstico, es necesario evaluar su intensidad, evolución e impacto en la vida diaria, además de descartar otras causas que puedan producir síntomas similares.

Alzheimer. Foto: Canva

Qué enfermedades pueden causar demencia

Aunque el Alzheimer es el tipo de demencia más común, existen otras enfermedades que pueden provocar un deterioro progresivo de las funciones cognitivas. Cada una presenta características particulares y puede afectar diferentes capacidades del cerebro.

Entre las principales se encuentran:



Demencia vascular : está relacionada con alteraciones en el suministro de sangre al cerebro, que pueden producirse después de un accidente cerebrovascular o como consecuencia de daños en los vasos sanguíneos cerebrales.

: está relacionada con alteraciones en el suministro de sangre al cerebro, que pueden producirse después de un accidente cerebrovascular o como consecuencia de daños en los vasos sanguíneos cerebrales. Demencia con cuerpos de Lewy : se asocia con la acumulación anormal de una proteína en el cerebro. Puede provocar fluctuaciones en la atención y el estado de alerta, alucinaciones visuales y síntomas motores similares a los del Parkinson.

: se asocia con la acumulación anormal de una proteína en el cerebro. Puede provocar fluctuaciones en la atención y el estado de alerta, alucinaciones visuales y síntomas motores similares a los del Parkinson. Demencia frontotemporal: afecta principalmente las regiones frontal y temporal del cerebro. En muchos casos, los primeros síntomas se manifiestan mediante cambios en la personalidad, el comportamiento, el lenguaje o la capacidad de controlar los impulsos.

Además, algunas enfermedades neurológicas, como la enfermedad de Parkinson y la enfermedad de Huntington, pueden causar deterioro cognitivo y síntomas de demencia en determinadas etapas de su evolución

.

Las manifestaciones y el ritmo de progresión varían según la causa. Por eso, identificar el origen de los síntomas resulta fundamental para orientar el diagnóstico, el tratamiento y los cuidados necesarios.

Alzheimer: qué es y cómo comienza

Foto: Freepik.

La enfermedad de Alzheimer es un trastorno neurodegenerativo que provoca daños progresivos en las células cerebrales. A medida que avanza, afecta distintas capacidades cognitivas y puede interferir cada vez más en la vida cotidiana.

En las etapas iniciales, suele comprometer las áreas cerebrales relacionadas con el aprendizaje y la formación de nuevos recuerdos. Por ese motivo, uno de los primeros síntomas del Alzheimer puede ser la dificultad para recordar acontecimientos recientes o incorporar información nueva.

También pueden aparecer cambios en el pensamiento, problemas para encontrar palabras y dificultades para planificar o resolver situaciones habituales. Con la progresión de la enfermedad, los síntomas pueden intensificarse y dar lugar a una mayor desorientación, confusión, alteraciones del comportamiento y pérdida de autonomía.

Es importante tener en cuenta que no todas las personas presentan los mismos síntomas ni evolucionan al mismo ritmo. Además, los problemas de memoria pueden tener otras causas, algunas de ellas tratables, por lo que conviene consultar con un profesional de la salud ante cambios persistentes o que interfieran en las actividades cotidianas.

En definitiva, Alzheimer y demencia están relacionados, pero no son lo mismo. La demencia describe un conjunto de síntomas causados por distintas enfermedades, mientras que el Alzheimer es una enfermedad específica que puede provocarlos. Comprender esta diferencia permite reconocer mejor las señales de alerta y buscar una evaluación médica adecuada.

