La técnica casera que usan en Finlandia para aislar las ventanas del frío en invierno

Cuando bajan las temperaturas, una parte importante del calor que se genera en el interior de una vivienda puede perderse a través de puertas y ventanas. Por eso, en los países acostumbrados a convivir con inviernos largos y rigurosos, existen estrategias domésticas destinadas a mejorar el aislamiento térmico sin necesidad de realizar grandes reformas.

Una de las más simples consiste en utilizar plástico de burbujas sobre los vidrios de las ventanas. La técnica, popular en regiones de clima muy frío como Finlandia, busca crear una capa adicional de aislamiento que reduzca el intercambio de temperatura entre el interior y el exterior.

El principio es sencillo: las pequeñas cámaras de aire atrapadas dentro de las burbujas actúan como una barrera que dificulta la pérdida de calor. De esta manera, se reduce la entrada de aire frío y se ayuda a mantener una temperatura más estable dentro del hogar.

A diferencia de otras soluciones más costosas, este método tiene la ventaja de ser económico, fácil de aplicar y compatible con el ingreso de luz natural. Aunque puede disminuir parcialmente la visibilidad a través del vidrio, permite que la claridad exterior continúe entrando a los ambientes.

Papel burbuja. Foto: Freepik.

Para que funcione correctamente, es importante que la superficie esté limpia antes de colocarlo. El vidrio debe encontrarse libre de polvo y grasa para favorecer la adherencia y evitar espacios donde puedan generarse corrientes de aire o condensación.

La instalación no requiere herramientas especiales. Primero se limpia el vidrio con un paño humedecido en alcohol. Luego se mide la superficie y se corta el plástico de burbujas del tamaño adecuado. A continuación, se rocía agua sobre la cara interna de la ventana y se coloca el plástico presionándolo suavemente hasta que quede adherido. Finalmente, se recortan los excedentes para lograr una terminación prolija.

Mujer con frío. Foto: Freepik.

Si bien esta solución puede resultar útil durante los meses más fríos, no es la única alternativa para mejorar la eficiencia térmica de una vivienda. Los especialistas también recomiendan revisar el estado de los burletes, sellar posibles filtraciones en puertas y ventanas y utilizar cortinas gruesas que ayuden a disminuir las pérdidas de calor.

Pequeñas medidas de este tipo pueden contribuir a mantener los ambientes más confortables durante el invierno y, al mismo tiempo, reducir el consumo energético destinado a la calefacción.

Con base en La Nación/GDA