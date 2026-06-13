Vivir con la pareja: ¿prueba de amor o negociación permanente? Por qué la convivencia se juega en pequeños gestos

Convivir viene del latín convivere: vivir con. De esa misma raíz los romanos sacaron convivium, que no significaba casa compartida, sino banquete: la mesa larga, la comida con otros. Como si ya supieran que vivir con alguien no es una cuestión de techo sino de encuentro; la repetición cotidiana de sentarse frente al otro.

Durante décadas, la convivencia fue un paso en una secuencia que no admitía fisuras: noviazgo, convivencia, casamiento, hijos. Irse a vivir juntos era dar “el paso siguiente” y no darlo a tiempo se leía como problema. Hoy, esos mandatos se desarmaron. Hay parejas que llevan años juntas y eligen no convivir, no porque algo falte, sino porque algo funciona así. Hay parejas que conviven y duermen en cuartos separados porque descubrieron que compartir la vida no obliga a compartir insomnio, ronquidos o la temperatura del aire acondicionado. Lo que antes era signo de fracaso, hoy puede ser la forma más honesta de cuidar el deseo.

Sin embargo, los mandatos no desaparecieron por completo, sino que se actualizaron. Al “si no conviven, algo falla” se le sumó su versión moderna, igual de exigente: la pareja que convive tiene que hacerlo bien, sin conflictos, repartiendo tareas con la precisión de una hoja de cálculo y comunicándose con la fluidez de un manual. Pero convivir no es un estado al que se llega: es una negociación permanente.

Hay un vaso sucio en la mesada. No es tuyo. Lo mirás y en ese objeto mínimo se condensa algo enorme: el otro, su manera de habitar el mundo y la decisión que tomarás en los próximos diez segundos. Lavarlo, dejarlo, decir algo. Quien convivió alguna vez sabe que la vida en pareja se juega menos en las grandes declaraciones que en esa sucesión infinita de vasos ajenos.

Pareja pone una alfombra en el piso de su casa. Foto: Freepik.

Lejos de lo que se piensa, el vaso no siempre es el comienzo de una pelea. A veces es lindo que otro lo lave por uno. Que alguien, sin que se lo pidas, se haga cargo de un pedacito de tu desorden. Esos gestos no salen en las fotos ni se cuentan en las cenas con amigos, pero sostienen: vuelven visible una ternura que solo existe en lo íntimo, en lo que no se publica, en lo cotidiano.

El problema, entonces, nunca es el vaso. Es cómo decirlo, cuándo hacerlo, cuánto se repite esa misma escena. La convivencia exige una palabra que llegue a tiempo: ni el reproche inmediato que convierte la mesada en un campo de batalla, ni el silencio acumulado que un día explota por algo que hace meses dejó de ser el vaso.

El filósofo alemán Schopenhauer contaba una parábola que Freud retomó años después: en una noche helada de invierno, una manada de erizos se apretuja para darse calor, pero al acercarse demasiado se lastiman con las púas. Se alejan y vuelven a sentir frío. Y así oscilan, entre el pinchazo y el frío, hasta encontrar la distancia en la que pueden abrigarse sin herirse. De eso se trata convivir: de buscar, una y otra vez, la distancia en la que el otro abriga sin lastimar.

Adultos bailando en casa. Foto: Freepik.

Por eso, la convivencia exige también lo contrario de la fusión: que cada uno conserve un territorio propio. Un momento, un cajón, un placard. Una paciente me contaba que todos los días, se levantaba más temprano que su marido, sobre todo los fines de semana, aunque podía quedarse durmiendo más tiempo. No por obligación: por elección. Amaba ese rato en que él todavía dormía y la casa era puro silencio. No era un rechazo a él; era el espacio que necesitaba para ser, antes de ser con el otro. Estar con alguien no debería costarnos el lugar donde estamos con nosotros mismos.

También existe lo contrario: cuántas personas duermen cada noche a centímetros de otro cuerpo y a kilómetros de ese otro. La compañía no es un fenómeno de la física, no se mide en metros cuadrados compartidos ni en horas bajo el mismo techo. Hay soledades de a dos que duelen mucho y no acompañan, y hay parejas que viven en casas separadas y se hacen una compañía que no conoce distancia.

Quizás por eso ya suena anticuado pensar que convivir —o no hacerlo— pone a prueba el amor. No hay amores más serios por compartir techo ni más libres por no compartirlo. El verdadero desafío es otro: que la convivencia mantenga vivo el deseo. Que el otro, aun visto todos los días en su versión más hogareña, más cotidiana, siga guardando algo de enigma. Porque al deseo no lo amenaza tanto la rutina como la ilusión de saberlo todo del otro.

Tal vez la pregunta ya no sea si convivir o no, ni cuándo, ni en qué barrio. Tal vez sea cuánto del otro estamos dispuestos a alojar, y cuánto de nosotros necesitamos reservar para que ese otro siga siendo alguien, un lugar, al que queremos volver.

El vaso, mientras tanto, sigue en la mesada. Todavía no decidiste qué hacer con él. Y puede que esa duda sea una buena noticia: después de tanto tiempo, el otro todavía te genera una pregunta. De todo esto hablamos en “¿Convivencia sí o no?”, el nuevo episodio de Mejor Hablar, un podcast de Redpsi disponible en Spotify y YouTube.