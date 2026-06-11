Cábalas mundialistas: cómo influyen en el control de la ansiedad y qué revelan sobre nuestro manejo del estrés

La misma remera en todos los partidos. Sentarse siempre en el mismo lugar del sillón. Comer exactamente lo mismo antes de que empiece el encuentro. No mirar los penales. Cambiarse de asiento cuando el equipo va perdiendo. Cada Mundial revive una tradición tan extendida como curiosa: las cábalas.

Aunque la mayoría de las personas sabe racionalmente que repetir una rutina no influye en el resultado de un partido, millones de hinchas en todo el mundo mantienen estos rituales deportivos con una convicción que, al menos durante los 90 minutos, parece inquebrantable. Pero ¿por qué las hacemos? ¿Qué función cumplen en nuestra mente? ¿Y cuándo pueden pasar de ser un juego divertido a convertirse en una fuente de ansiedad?

La necesidad de sentir que tenemos cierto control

Desde la psicología, las cábalas suelen entenderse como una respuesta natural a situaciones inciertas. Un Mundial reúne varios ingredientes que favorecen su aparición: hay mucho en juego emocionalmente, el resultado es impredecible y los hinchas tienen poca o ninguna capacidad real para influir en lo que ocurre dentro de la cancha.

Frente a esa sensación de impotencia, el cerebro busca maneras de recuperar una percepción de control. Las cábalas funcionan como pequeños rituales que brindan una sensación de orden en medio de la incertidumbre. Aunque no modifiquen el resultado deportivo, sí pueden ayudar a reducir la tensión y hacer que la espera o el partido resulten más llevaderos.

Por eso no son exclusivas del fútbol. Los rituales aparecen también antes de exámenes, entrevistas laborales, competencias deportivas o cualquier situación que genere nerviosismo.

Muchas cábalas nacen de manera accidental. Una persona usa determinada camiseta el día de una victoria importante. El equipo vuelve a ganar la semana siguiente y decide repetirla. Si los buenos resultados continúan, la mente establece una asociación entre ambos hechos.

Se trata de un fenómeno psicológico conocido como pensamiento mágico o correlación ilusoria: tendemos a conectar acontecimientos que en realidad no tienen una relación causal. Nuestro cerebro está diseñado para buscar patrones constantemente. Esa habilidad es muy útil para aprender y adaptarnos, pero también puede llevarnos a atribuir significado a simples coincidencias.

Amigas emocionadas miran un partido de fútbol por la televisión. Foto: Magnific.

Más que superstición: identidad y pertenencia

Compartir rituales antes de un partido puede fortalecer el sentido de pertenencia, crear recuerdos familiares y reforzar vínculos afectivos. Hay familias que se reúnen siempre en la misma casa, grupos de amigos que mantienen tradiciones desde hace años o personas que utilizan objetos asociados a momentos felices de su historia deportiva.

En estos casos, la cábala se transforma en algo más profundo: una forma de conectar con emociones positivas, con la identidad de hincha y con experiencias compartidas.

Lejos de ser algo necesariamente negativo, diversos estudios han mostrado que los rituales pueden ayudar a disminuir la ansiedad y aumentar la sensación de confianza ante situaciones estresantes. Cuando realizamos acciones familiares y repetitivas, nuestro cerebro percibe mayor previsibilidad y esto puede generar calma y reducir la activación emocional.

Por eso muchos deportistas profesionales también desarrollan rutinas previas a las competencias: escuchar determinada música, realizar una secuencia específica de movimientos o seguir ciertos hábitos antes de salir a jugar. La diferencia es que esas rutinas no garantizan el resultado, pero sí ayudan a prepararse mentalmente.

Amigos emocionados miran un partido de fútbol en la televisión. Foto: Magnific.

Cuándo una cábala deja de ser divertida

El problema aparece cuando el ritual deja de ser una elección y comienza a sentirse como una obligación. Si una persona cree que el resultado del partido depende exclusivamente de cumplir determinada conducta, puede experimentar niveles elevados de ansiedad cuando no logra realizarla.

Algunas señales de alerta pueden ser:



Sentir angustia intensa si no se puede cumplir la cábala.

intensa si no se puede cumplir la cábala. Pensar que una derrota ocurrió por no haber realizado el ritual correctamente.

Necesitar incorporar cada vez más conductas para sentirse tranquilo.

Experimentar culpa excesiva después de un mal resultado.

Los especialistas suelen recomendar mantener una relación flexible con estos rituales. Una buena forma de hacerlo es recordar que la función principal de la cábala es acompañar la experiencia emocional del partido, no determinar lo que ocurre en la cancha.

Por eso, mientras algunos acomodan la remera de la suerte, otros cambian de lugar en el sillón o preparan exactamente la misma picada de siempre. No porque realmente crean que controlan el resultado, sino porque esos pequeños rituales ayudan a transitar la emoción, la expectativa y los nervios que despierta el fútbol. La clave está en recordar que las cábalas pueden formar parte de la fiesta.