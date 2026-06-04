Ansiedad mundialista: qué explica la psicología sobre los nervios que crecen en Uruguay antes del Mundial

Cada cuatro años se repite una escena conocida en Uruguay. A medida que se acerca el Mundial, las conversaciones giran cada vez más alrededor de la selección, las redes sociales se llenan de análisis, pronósticos y debates, y los nervios comienzan a instalarse incluso antes de que ruede la pelota. Para muchos, la espera se vuelve tan intensa como los propios partidos.

No se trata solamente de pasión deportiva. Desde la psicología, el fenómeno tiene explicaciones mucho más profundas y está relacionado con mecanismos emocionales que combinan expectativa, incertidumbre, sentido de pertenencia e identidad colectiva.

Cuando el Mundial se vive como algo propio

El fútbol ocupa un lugar singular en la cultura uruguaya. Más allá de los resultados, la selección funciona como un símbolo capaz de reunir a personas de distintas edades, ideologías y contextos sociales. En ese escenario, los triunfos se sienten como logros personales y las derrotas pueden generar frustración, tristeza o enojo.

La psicología social explica que las personas construyen parte de su identidad a través de los grupos a los que pertenecen. La selección nacional es uno de esos grupos. Por eso, cuando se acerca un Mundial, muchos aficionados experimentan emociones similares a las que aparecen ante acontecimientos relevantes de su propia vida.

Según investigaciones en psicología deportiva, la ansiedad surge frecuentemente cuando una persona anticipa una situación importante cuyo resultado no puede controlar. La expectativa crece durante días o semanas y aumenta a medida que se aproxima el evento.

Despedida de la selección de Uruguay en el Centenario, previo al Mundial de Rusia 2018. Foto: Marcelo Bonjour

La incertidumbre: el combustible de la ansiedad

La ansiedad no siempre es negativa. De hecho, es una respuesta natural del organismo frente a situaciones que percibe como significativas. El problema aparece cuando la incertidumbre se vuelve excesiva.

En el caso del Mundial, millones de personas depositan ilusiones, expectativas y deseos en algo que escapa completamente de su control. Esa combinación resulta perfecta para activar mecanismos de preocupación constante.

Los especialistas en psicología deportiva describen la ansiedad anticipatoria como un estado emocional que puede manifestarse mediante pensamientos repetitivos, preocupación excesiva, dificultades para concentrarse e incluso síntomas físicos como tensión muscular, aceleración del ritmo cardíaco o problemas para dormir.

Para el psicólogo deportivo uruguayo Axel Ocampo, uno de los aspectos centrales en contextos de alta presión consiste en aprender a gestionar la incertidumbre y evitar que la mente quede atrapada en escenarios hipotéticos. En declaraciones recogidas por medios uruguayos, el especialista señala la importancia de "bajar la ansiedad" y focalizar la atención en aquello que realmente depende de cada persona.

El contagio emocional de las redes y los medios

Si décadas atrás la ansiedad mundialista se concentraba en los días previos a los partidos, hoy puede comenzar mucho antes. Las redes sociales, los programas deportivos y la cobertura permanente generan una exposición constante a información, opiniones y especulaciones.

La psicología ha demostrado que las emociones son contagiosas. Cuando una persona se encuentra rodeada de mensajes cargados de expectativa, entusiasmo o preocupación, tiende a experimentar sensaciones similares.

A eso se suma un fenómeno frecuente: la sobreinformación. Cuanto más contenido consumen las personas sobre posibles alineaciones, lesiones, estadísticas o pronósticos, más difícil puede resultar desconectarse emocionalmente del evento.

El trofeo de la Copa Mundial de la FIFA durante el sorteo de los playoff para la Copa del Mundo de Canadá, Estados Unidos y México. Foto: EFE

¿Por qué algunos lo viven con más intensidad que otros?

No todas las personas experimentan la previa del Mundial de la misma manera. Los niveles de ansiedad dependen de múltiples factores, entre ellos la personalidad, la historia emocional de cada individuo y el grado de identificación con el fútbol.

Quienes suelen tener una mayor tendencia a la preocupación o a la necesidad de control pueden sentir con más intensidad la incertidumbre asociada a la competencia. También influye el valor simbólico que cada persona le otorga al torneo.

En algunos casos, el Mundial representa una oportunidad de ilusión compartida, una pausa frente a las preocupaciones cotidianas o una fuente de esperanza colectiva. Cuanto más significado adquiere el evento, mayor suele ser la carga emocional asociada.

La Copa del Mundo y Trionda, la pelota oficial del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026. Foto: EFE

Una emoción colectiva que también tiene aspectos positivos

Aunque la palabra ansiedad suele asociarse a algo negativo, los psicólogos recuerdan que, en niveles moderados, puede cumplir una función adaptativa. La anticipación genera entusiasmo, moviliza emociones positivas y fortalece los vínculos sociales.

Las reuniones para ver partidos, las conversaciones entre amigos, las camisetas celestes en las calles y el sentimiento de pertenencia forman parte de una experiencia colectiva que pocas veces se reproduce con tanta intensidad.

La clave está en recordar que el fútbol es una fuente de disfrute y no una medida del bienestar personal. Cuando la pasión se vive desde ese lugar, la ansiedad previa al Mundial deja de ser una amenaza para convertirse en una muestra más de la enorme capacidad que tienen los eventos deportivos para movilizar emociones.

Quizás por eso, cada vez que se acerca una Copa del Mundo, Uruguay vuelve a experimentar la misma mezcla de ilusión, nervios y expectativa. Una montaña rusa emocional que, lejos de ser una rareza, revela hasta qué punto el fútbol forma parte de la identidad cultural y afectiva del país.