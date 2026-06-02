Qué dice la psicología sobre las personas que prefieren comer solas y disfrutan de esos momentos

Durante mucho tiempo, comer solo estuvo asociado a la tristeza, la falta de vínculos o el aislamiento social. Sin embargo, especialistas en psicología y comportamiento humano advierten que esa mirada no siempre refleja la realidad. En muchos casos, compartir una comida en soledad puede convertirse en una experiencia placentera y beneficiosa para el bienestar emocional.

La psicóloga clínica Laurie Helgoe sostiene que las interacciones sociales continuas pueden generar desgaste emocional y que el cerebro necesita momentos de pausa para recuperarse de los estímulos constantes. Desde esta perspectiva, almorzar o cenar sin compañía no necesariamente implica una experiencia negativa, sino una oportunidad para descansar mentalmente y recuperar energía.

Los especialistas señalan además que muchas personas encuentran en estos momentos un espacio para desconectarse del ruido cotidiano, ordenar ideas o simplemente disfrutar de un rato de tranquilidad sin interrupciones.

Cuando comer solo es una elección saludable

Diversas investigaciones analizaron la relación entre las comidas en soledad y el bienestar emocional. Un estudio publicado en la revista científica Nutrients examinó los vínculos entre comer solo, la soledad elegida y los síntomas depresivos. Por su parte, una investigación difundida en British Food Journal encontró que muchas personas optan por comer sin compañía por motivos relacionados con la comodidad, la relajación y la necesidad de disponer de tiempo personal.

Según los expertos, existen algunas señales que permiten diferenciar cuándo este hábito forma parte de una conducta saludable.

Entre ellas destacan disfrutar genuinamente del momento sin experimentar angustia, mantener vínculos sociales satisfactorios con familiares, amigos o compañeros de trabajo, utilizar la comida como una pausa para descansar mentalmente y sentirse cómodo realizando actividades de manera independiente.

La psicología establece una diferencia importante entre la soledad elegida y el aislamiento involuntario. Mientras algunas personas buscan espacios individuales para relajarse y recuperar energías, otras pueden experimentar sentimientos de vacío o desconexión emocional que requieren atención.

Mujer trata de comer sano en casa. Foto: Freepik.

La personalidad también influye

Otro factor relevante es la personalidad. La investigadora Susan Cain, reconocida por sus trabajos sobre introversión y comportamiento social, ha señalado la diferencia entre sentirse solo y elegir pasar tiempo solo.

Las personas con rasgos más introvertidos suelen sentirse cómodas en contextos de mayor independencia y no necesitan estímulos sociales permanentes para disfrutar de sus actividades cotidianas. En cambio, quienes tienen perfiles más extrovertidos suelen preferir compartir con otros gran parte de sus experiencias diarias, incluidas las comidas.

A esto se suman cambios sociales que han favorecido el aumento de las comidas en solitario. El crecimiento del teletrabajo, las jornadas laborales extensas y el incremento de los hogares unipersonales hicieron que cada vez más personas almuercen o cenen sin compañía de manera habitual.

Mujer come tarde en la noche. Foto: Freepik.

Cuándo puede convertirse en una señal de alerta

A pesar de que la práctica es cada vez más frecuente, todavía persisten ciertos prejuicios en torno a quienes comen solos en espacios públicos. Para algunas personas puede resultar extraño sentarse sin compañía en un restaurante, mientras que para otras representa una experiencia relajante y totalmente natural.

Sin embargo, los especialistas advierten que el contexto es fundamental. El hábito podría convertirse en una señal de alerta cuando aparece acompañado por aislamiento persistente, tristeza frecuente o un rechazo constante al contacto social.

Por eso, los expertos coinciden en que comer solo no tiene un significado único. Para algunas personas puede representar autonomía, bienestar y tranquilidad; para otras, podría estar reflejando dificultades emocionales o sociales. La clave está en comprender cómo vive cada individuo esos momentos y qué papel ocupan dentro de su vida cotidiana.

En base a El Tiempo /GDA