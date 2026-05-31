Por qué tu cuerpo te pide azúcar en momentos de estrés o cansancio y cómo controlar ese impulso

El antojo de azúcar es una sensación muy común que puede aparecer en cualquier momento del día, especialmente después de las comidas o durante situaciones de estrés, cansancio o ansiedad. Para satisfacer ese deseo, muchas personas recurren a golosinas, refrescos o postres ultraprocesados. Sin embargo, especialistas en alimentación saludable recomiendan optar por alimentos que ayuden a controlar los antojos de manera más equilibrada y beneficiosa para la salud.

¿Por qué aparecen los antojos de azúcar?

Preparación de postre Gentileza: Sindia González

Los antojos de dulces están relacionados con la dopamina, un neurotransmisor cerebral asociado al placer, la motivación y el sistema de recompensa.

La dopamina se libera cuando una persona experimenta placer o anticipa una experiencia positiva, reforzando determinados comportamientos y aumentando la probabilidad de repetirlos.

Este mecanismo tiene un origen evolutivo: durante miles de años, el cerebro aprendió a buscar alimentos ricos en glucosa y energía para garantizar la supervivencia.

No obstante, en la actualidad, donde los productos con alto contenido de azúcar y calorías están disponibles constantemente, este sistema puede favorecer hábitos alimenticios poco saludables y afectar la salud metabólica.

Por este motivo, las personas acostumbradas a consumir alimentos ricos en grasas y azúcares suelen experimentar antojos constantes, incluso sin sentir hambre real. A largo plazo, este comportamiento puede generar un círculo repetitivo en el que el organismo necesita cada vez más alimentos dulces para obtener la misma sensación de placer.

Qué comer para controlar los antojos de azúcar

Aunque reducir el deseo de consumir dulces puede parecer difícil, existen alimentos que ayudan a disminuir la ansiedad por el azúcar sin perjudicar la salud.



Frutas

Las frutas representan una excelente alternativa para satisfacer el deseo de dulce. Además de su sabor natural, aportan fibra, vitaminas y antioxidantes beneficiosos para el organismo. Su consumo también se asocia con un menor riesgo de desarrollar enfermedades crónicas, como la diabetes tipo 2 y problemas cardiovasculares.



Chocolate negro

El chocolate negro contiene menos azúcar que el chocolate con leche o el blanco. Además, es rico en polifenoles, compuestos antioxidantes relacionados con beneficios para la salud cardiovascular. Aun así, los especialistas recomiendan consumirlo con moderación debido a su contenido de azúcar y grasa.



Semillas de chía

Las semillas de chía son una fuente importante de Omega-3, fibra soluble y proteínas vegetales.

Su contenido de fibra ayuda a generar mayor sensación de saciedad, disminuyendo los antojos de azúcar entre comidas.



Lentejas

Las lentejas aportan proteínas y fibra, nutrientes que ayudan a mantener estables los niveles de energía y aumentan la sensación de saciedad.

Gracias a esto, pueden contribuir a reducir el deseo de consumir alimentos dulces durante el día.



Yogur

El yogur es una buena opción como snack saludable debido a su aporte de proteínas y calcio, nutrientes que ayudan a mantener estables los niveles de glucosa en sangre.

Los expertos recomiendan elegir yogures con cultivos vivos y sin azúcares añadidos para obtener mayores beneficios.



Dátiles

Dátiles. Foto: Pixabay.

Los dátiles son una alternativa naturalmente dulce al azúcar refinado. Muchas personas los combinan con frutos secos como almendras o nueces para aumentar la saciedad.

Sin embargo, debido a su contenido de azúcares naturales, se aconseja moderar las porciones.



Carnes, aves y pescados

Incluir proteínas como carne, pollo o pescado en las comidas puede ayudar a reducir los antojos de azúcar, ya que aumentan la sensación de saciedad.

En dietas vegetarianas o veganas, las proteínas vegetales también generan un efecto similar cuando forman parte de una alimentación equilibrada.

Hábitos que ayudan a reducir los antojos de dulces

Además de incorporar alimentos saludables, especialistas señalan que ciertos hábitos cotidianos ayudan a disminuir el deseo frecuente de azúcar:



Mantenerse físicamente activo.

Dormir bien.

Mantener una buena hidratación.

Llevar una alimentación equilibrada .

. Reducir el consumo de productos ultraprocesados.

Estos cambios pueden contribuir a mejorar la relación con el azúcar y favorecer una mejor salud física y mental.