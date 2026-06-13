Los efectos del té de cúrcuma, jengibre y canela en la salud: lo que produce en el cuerpo según la ciencia

El té de cúrcuma, jengibre y canela se ha consolidado como una de las infusiones naturales más populares entre quienes buscan incorporar hábitos saludables a su rutina diaria. Ya sea caliente o frío, este preparado combina tres especias ampliamente utilizadas tanto en la gastronomía como en distintas tradiciones vinculadas al bienestar.

Especialistas en nutrición y salud destacan que esta mezcla aporta una importante cantidad de antioxidantes y compuestos con potencial efecto antiinflamatorio. No obstante, recuerdan que sus posibles beneficios deben entenderse como un complemento de una alimentación equilibrada, la práctica regular de actividad física, un descanso adecuado y el seguimiento médico cuando corresponda.

Beneficios de la cúrcuma: la estrella de esta infusión

Cúrcuma, una de las especias con mayores beneficios para la salud Foto: Freepik

La cúrcuma es uno de los ingredientes más estudiados de esta bebida gracias a su contenido de curcumina, un compuesto bioactivo investigado por sus posibles efectos sobre la inflamación y el estrés oxidativo.

Entre los principales beneficios potenciales de la cúrcuma se destacan:



Puede contribuir a disminuir procesos de inflamación crónica de bajo grado .

. Ayuda a combatir el estrés oxidativo , relacionado con el envejecimiento celular.

, relacionado con el envejecimiento celular. Ha sido objeto de estudios por su posible papel en la prevención de algunas enfermedades crónicas.

¿Cuánto té de cúrcuma se puede consumir al día?

No existe una dosis universal para todas las personas. La cantidad adecuada depende del estado de salud, los objetivos individuales y otros factores personales. Diversas investigaciones han evaluado el consumo seguro de entre 400 y 600 miligramos de cúrcuma en polvo varias veces al día en adultos. Sin embargo, los expertos recomiendan consultar con un profesional de la salud antes de utilizar suplementos de cúrcuma o preparados concentrados.

Jengibre: aliado de la digestión y el bienestar digestivo

Jengibre. Foto: Commons.

El jengibre es reconocido por sus propiedades vinculadas a la salud digestiva. Desde hace años se utiliza para aliviar molestias gastrointestinales, reducir las náuseas y favorecer una digestión más cómoda.

Entre sus beneficios potenciales se encuentran:



Puede ayudar a reducir las náuseas y los malestares digestivos.

y los malestares digestivos. Podría colaborar en la disminución de ciertas molestias relacionadas con la inflamación.

Algunos estudios sugieren posibles efectos positivos sobre los niveles de colesterol LDL, colesterol total y triglicéridos, aunque aún se requieren más investigaciones.

Posibles efectos secundarios del jengibre

Aunque suele considerarse seguro para la mayoría de las personas, el consumo excesivo de jengibre o de suplementos concentrados puede provocar algunas reacciones adversas.

Los efectos secundarios más reportados incluyen:



Malestar abdominal .

. Acidez estomacal .

. Diarrea .

. Irritación de la boca y la garganta.

Posibles interacciones con medicamentos anticoagulantes.

Canela: antioxidantes y potencial apoyo metabólico

Canela. Foto: Pixabay

La canela aporta sabor, aroma y una elevada concentración de compuestos antioxidantes que ayudan a proteger las células frente al daño causado por los radicales libres.

Además, diferentes investigaciones han explorado su posible influencia sobre el metabolismo y el control de la glucosa.

Entre sus beneficios potenciales destacan:



Contribuye al aporte de antioxidantes naturales .

. Ha sido estudiada por su posible participación en la regulación de la glucosa en sangre .

. Podría favorecer la producción de colágeno, contribuyendo a una mejor elasticidad e hidratación de la piel.

Una infusión saludable con múltiples propiedades

La combinación de cúrcuma, jengibre y canela da origen a una bebida fácil de incorporar a una alimentación saludable. Debido a que no contiene azúcar añadida y aporta pocas calorías, muchas personas la eligen como alternativa a las bebidas azucaradas y refrescos industriales.

Entre los beneficios más mencionados de esta infusión antioxidante figuran:



Apoyo al proceso digestivo.

Aporte de antioxidantes .

. Potencial efecto antiinflamatorio .

. Sensación de bienestar y confort, especialmente durante los meses más fríos.

Precauciones antes de consumir té de cúrcuma, jengibre y canela

Los especialistas recuerdan que ninguna bebida o remedio natural puede prevenir o curar enfermedades por sí sola. Los resultados dependen de múltiples factores, entre ellos la alimentación, el nivel de actividad física, el descanso y el estado general de salud.

Asimismo, se recomienda especial precaución en personas que:



Utilizan anticoagulantes .

. Presentan trastornos de coagulación .

. Padecen cálculos biliares .

. Sufren determinadas enfermedades gastrointestinales.

En estos casos, algunos compuestos presentes en la cúrcuma, el jengibre o la canela podrían interactuar con tratamientos médicos o agravar ciertas condiciones. Por ello, antes de incorporar esta infusión de manera habitual, es aconsejable consultar con un profesional de la salud.

En definitiva, el té de cúrcuma, jengibre y canela puede formar parte de un estilo de vida saludable gracias a sus propiedades antioxidantes, su potencial efecto antiinflamatorio y su aporte al bienestar digestivo, siempre dentro del contexto de hábitos saludables y bajo orientación profesional cuando sea necesario.