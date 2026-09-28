Infarto en mujeres: cuáles son los síntomas que no se deben pasar por alto

Cuando se habla de un infarto, suele pensarse en un dolor fuerte y repentino en el pecho. Sin embargo, en las mujeres un ataque cardíaco puede comenzar de manera menos evidente y presentar síntomas que pueden confundirse con otros problemas.

De acuerdo con una investigación publicada en la Revista de la Asociación Americana del Corazón, entre las señales frecuentes se encuentran la falta de aire, las náuseas, los vómitos y el dolor en los omóplatos. También pueden aparecer fatiga inusual y mareos.

El cardiólogo Carlos Alberto Merigo Laspi explicó que una de las señales a las que las mujeres deberían prestar especial atención es un cambio repentino o progresivo en la capacidad para realizar actividades cotidianas.

Por ejemplo, si una persona está acostumbrada a caminar, subir escaleras, hacer ejercicio o realizar tareas domésticas y comienza a experimentar un agotamiento inusual o a quedarse sin aire, es importante no ignorarlo.

Síntomas de alerta

Entre los signos que no se deberían pasar por alto se encuentran:

- Fatiga intensa e inusual.

- Sudoración fría repentina.

- Dolor o molestia en el pecho.

- Falta de aire, incluso en reposo.

- Mareos o sensación de desvanecimiento.

- Náuseas o malestar estomacal sin causa aparente.

- Dolor o presión en la mandíbula, el cuello o la espalda.

Estos síntomas pueden confundirse con estrés, ansiedad o incluso problemas gastrointestinales. Sin embargo, los especialistas recomiendan prestar atención cuando aparecen señales nuevas, intensas o diferentes de lo habitual.

“En las mujeres, el infarto puede presentarse con síntomas menos evidentes. Ante cualquier señal nueva, intensa o diferente a lo habitual, es mejor consultar”, afirmó Karen Dueñas, médica especialista en cardiología de LaCardio.

Cardiólogo sostiene un corazón. Foto: Shutterstock.

La especialista también señaló que, en cardiología, el tiempo es un factor fundamental y que actuar rápidamente permite aumentar las posibilidades de proteger el corazón.

El retraso en la atención está asociado con peores desenlaces clínicos, especialmente en mujeres, que tienden a ignorar los síntomas con mayor frecuencia.

Merigo Laspi indicó que, si el dolor es persistente, la falta de aire, la sudoración, los mareos, la molestia en el pecho o el cansancio marcado permanecen durante más de 20 minutos o no mejoran con el reposo, es importante buscar atención médica inmediata.

Entre los factores de riesgo mencionados se encuentran la diabetes, el tabaquismo, el sedentarismo, el colesterol elevado, la hipertensión arterial, el sobrepeso u obesidad y los antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular.

En base a El Tiempo/GDA