Hidratación y salud cerebral: por qué beber agua ayuda a prevenir el deterioro cognitivo y el Alzheimer

El agua no es solo el principal componente de las células del cuerpo humano; también es un elemento esencial para el funcionamiento del órgano más complejo del organismo: el cerebro. Se estima que alrededor del 75 % de su composición es agua, por lo que incluso variaciones leves en los niveles de hidratación pueden afectar de forma directa la capacidad de respuesta mental y el equilibrio emocional.

Mantener una hidratación adecuada va mucho más allá de calmar la sed. Implica asegurar la energía necesaria para que el cerebro funcione de manera eficiente y prevenir síntomas como fatiga mental, dificultades de concentración, problemas de memoria, cambios bruscos de humor y bajo rendimiento cognitivo en la vida cotidiana.

Mujer tomando agua. Foto: Freepik.

Un escudo frente al deterioro cognitivo

Estudios científicos establecieron una relación entre una correcta ingesta de agua y la reducción del riesgo de deterioro cognitivo. Si bien la hidratación no constituye una cura por sí sola, se la considera un factor relevante dentro de las estrategias de prevención de enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer.

Además de su impacto a largo plazo, el agua cumple un rol clave en el bienestar diario. La deshidratación es una causa frecuente —y muchas veces subestimada— de dolores de cabeza y migrañas. Mantener el equilibrio hídrico puede ayudar a reducir la frecuencia de estos episodios y mejorar la claridad mental necesaria para afrontar las actividades diarias.

Una hidratación adecuada influye en múltiples procesos biológicos fundamentales para la salud cerebral:



Regulación del estado de ánimo : el equilibrio de líquidos contribuye a una mayor estabilidad emocional.

: el equilibrio de líquidos contribuye a una mayor estabilidad emocional. Rendimiento cognitivo: una correcta hidratación favorece la concentración, el enfoque y la memoria.

Comunicación neuronal: el agua ayuda a mantener el balance de electrolitos como sodio y potasio, indispensables para la transmisión de señales entre neuronas.

Transporte de oxígeno y nutrientes: facilita un flujo sanguíneo eficiente hacia el cerebro.

Protección cerebrovascular: contribuye a mantener la presión arterial dentro de rangos saludables, reduciendo riesgos asociados a la deshidratación crónica.

Representación del cerebro humano. Foto: Freepik.

Cuidar la salud cerebral requiere una mirada integral. La hidratación no depende únicamente del consumo de agua potable, sino también de la alimentación. Frutas y verduras con alto contenido de agua, como sandía, naranja, tomate o pepino, ayudan a complementar la ingesta diaria.

Subestimar el papel del agua puede llevar a que el sistema nervioso funcione bajo un esfuerzo innecesario. Incorporar el hábito de hidratarse de forma regular es una de las acciones más simples y efectivas para favorecer el rendimiento mental y el bienestar general a lo largo del tiempo.

Con base en El Tiempo/GDA