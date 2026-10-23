Guía paso a paso para eliminar el mal olor del tacho de basura con bicarbonato de sodio

Cambiar la bolsa de basura con frecuencia no siempre es suficiente para eliminar los malos olores de la cocina. Los restos de comida, los líquidos que se filtran y la humedad pueden acumularse en el fondo del recipiente y generar olores persistentes, incluso cuando la bolsa está limpia. Una alternativa sencilla para combatirlos es el bicarbonato de sodio, un producto habitual en muchos hogares que puede ayudar a neutralizar los olores desagradables.

Sin embargo, su utilidad tiene límites: no impide que los residuos orgánicos se descompongan ni sustituye el lavado periódico del recipiente. La clave está en combinar este recurso doméstico con una rutina de limpieza adecuada y prestar atención a la humedad y a los restos que quedan adheridos a las superficies.

El bicarbonato de sodio puede utilizarse para ayudar a controlar los olores que se acumulan en el tacho de basura. Una opción es espolvorear una pequeña cantidad en el fondo del recipiente, una vez que se hayan retirado los residuos y se haya limpiado y secado la superficie.

Después, basta con colocar una bolsa nueva. También se puede agregar un poco de bicarbonato dentro de la bolsa a medida que se acumulan los residuos, aunque esto no reemplaza la eliminación frecuente de la basura, especialmente cuando contiene restos de alimentos.

Para que el recurso resulte útil, es importante que el fondo del recipiente esté seco. Si el polvo entra en contacto con líquidos o se humedece, conviene retirarlo, lavar la superficie si es necesario y dejarla secar antes de volver a aplicarlo.

Foto: Pxhere.

Aunque el mal olor desaparezca, eso no significa que el recipiente esté limpio o desinfectado. Los restos de comida y los líquidos acumulados pueden permanecer adheridos a las paredes y al fondo, por lo que es necesario lavar el tacho con regularidad. Además de utilizar bicarbonato, hay algunas medidas sencillas que permiten reducir la acumulación de olores en la cocina:



Cambiar la bolsa con frecuencia: no conviene esperar a que esté completamente llena, sobre todo si contiene restos de comida.

Limpiar el fondo y las paredes: los residuos que quedan adheridos pueden generar olores incluso después de retirar la bolsa.

Secar bien el recipiente: la humedad favorece la acumulación de suciedad y dificulta mantener el tacho en buenas condiciones.

Revisar si hay líquidos acumulados: si la bolsa se rompe o pierde, es importante lavar la superficie antes de colocar otra.

Elegir productos adecuados para la limpieza: si se necesita desinfectar, hay que utilizar un producto compatible con el material y respetar sus indicaciones.

Un detalle importante es que la ausencia de olor no garantiza que el recipiente esté libre de microorganismos. El objetivo no debe ser solamente disimular el mal olor, sino mantener una higiene adecuada. El bicarbonato puede ser un aliado práctico y económico para reducir los olores del tacho de basura, pero el hábito que hace la diferencia es otro: retirar los residuos a tiempo, lavar el recipiente cuando lo necesita y evitar que la humedad y los restos de comida se acumulen.

Con base en La Nación/GDA