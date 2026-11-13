Gatos que no salen de casa: por qué igual pueden tener parásitos y cada cuánto se deben controlar

Que un gato permanezca siempre dentro de casa no significa que esté completamente a salvo de los parásitos internos. Aunque no tenga contacto directo con otros animales ni salga al exterior, existen distintas formas en que estos organismos pueden ingresar a la vivienda.

Una de ellas es a través de las personas. Los huevos de algunos parásitos pueden transportarse en las suelas del calzado o en las manos después de estar en contacto con superficies contaminadas. Por eso, la vida exclusivamente doméstica reduce ciertos riesgos, pero no los elimina.

Para disminuir las posibilidades de que los parásitos lleguen al entorno de la mascota, el veterinario recomienda incorporar algunas precauciones cotidianas. Entre ellas, dejar los zapatos utilizados en la calle cerca de la entrada, contar con calzado exclusivo para usar dentro de casa, lavarse las manos al regresar del exterior y mantener limpios los espacios donde permanece el animal.

Estas medidas contribuyen a limitar la entrada de agentes contaminantes, pero no sustituyen los controles veterinarios. El experto aconseja que los gatos que no salen de casa se realicen análisis de materia fecal una o dos veces al año. Estos estudios permiten detectar la presencia de parásitos y determinar si es necesario indicar un tratamiento.

En los felinos que tienen acceso al exterior, el riesgo de exposición es mayor, especialmente cuando cazan roedores u otros animales. En esos casos, el veterinario plantea controles o un esquema de desparasitación de al menos cuatro veces al año.

Foto: Pexels.

De todos modos, la frecuencia no debería establecerse de manera automática. Las necesidades de cada animal dependen de sus hábitos y condiciones particulares, por lo que es importante contar con orientación profesional.

Antes de administrar un antiparasitario, hay que considerar factores como la edad, el peso, los hábitos y el estado de salud del gato. No todos necesitan el mismo medicamento ni requieren idéntica frecuencia de tratamiento. Los análisis de materia fecal ayudan a identificar qué parásitos están presentes y aportan información para elegir el tratamiento adecuado. Por eso, recurrir a la desparasitación por cuenta propia no es lo más recomendable.

Con base en El Tiempo/GDA