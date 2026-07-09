¿Es mejor hacer 3 o 5 comidas al día? Lo que dice la ciencia sobre la frecuencia ideal y la digestión

¿Cuántas veces conviene comer al día para favorecer la digestión? Aunque durante años se popularizó la idea de que lo ideal era hacer cinco o seis comidas diarias, la evidencia científica actual muestra que no existe un número de comidas que sea el mejor para todas las personas.

Los especialistas coinciden en que la respuesta depende de factores como el estado de salud, las preferencias personales y la forma en que cada organismo tolera los alimentos. En muchos casos, la calidad de la dieta y otros hábitos cotidianos influyen más en la digestión que la frecuencia con la que se come.

Repartir la alimentación en varias comidas de menor tamaño puede resultar beneficioso para personas con digestiones lentas, reflujo gastroesofágico, sensación de pesadez o hinchazón después de comer. Al ingerir porciones más reducidas, el estómago procesa los alimentos de forma gradual, lo que puede disminuir algunas molestias digestivas.

Además, este patrón puede ayudar a ciertas personas a mantener niveles de energía más estables y evitar llegar con un hambre excesiva a la siguiente comida. Sin embargo, estos beneficios dependen de que las comidas sean equilibradas y estén compuestas por alimentos de buena calidad nutricional.

Cena con la familia. Foto: Freepik.

Realizar dos o tres comidas principales tampoco es perjudicial para la mayoría de las personas sanas. De hecho, dejar pasar más tiempo entre una comida y otra permite que el sistema digestivo complete el vaciamiento del estómago antes de recibir nuevos alimentos.

Algunas investigaciones también han observado que, manteniendo el mismo aporte calórico, hacer menos comidas al día puede aumentar la sensación de saciedad y favorecer un mejor control del apetito en determinadas personas. Además, este esquema puede resultar más práctico para quienes tienen jornadas laborales extensas o prefieren realizar comidas más abundantes.

Más allá del número de comidas, los especialistas destacan que existen hábitos con un impacto mucho mayor sobre la salud digestiva. Entre ellos se encuentran comer despacio y masticar bien los alimentos, evitar comidas excesivamente abundantes, mantener una buena hidratación, no acostarse inmediatamente después de comer y priorizar una alimentación equilibrada y rica en alimentos frescos.

Distintos tipos de desayuno. Foto: Freepik.

También es importante recordar que cada organismo responde de forma diferente. Factores como la velocidad del vaciamiento gástrico, la presencia de reflujo o la tolerancia a determinados alimentos hacen que un mismo patrón funcione para algunas personas y no para otras.

Si las molestias digestivas aparecen solo de forma ocasional, modificar el tamaño o la frecuencia de las comidas puede ser suficiente para aliviar los síntomas. En cambio, si el dolor, el ardor, la hinchazón, los cambios persistentes del hábito intestinal o la pérdida de peso sin causa aparente se repiten con frecuencia, es recomendable consultar con un profesional de la salud para identificar su origen y recibir el tratamiento adecuado.

Con base en El Tiempo/GDA