Tiene más vitamina C que el limón, equilibra el PH del estómago y ayuda a digerir comidas pesadas: la papaya

La papaya es una de las frutas tropicales más valoradas por sus propiedades nutricionales y sus múltiples beneficios para la salud. Destaca por su contenido de papaína, una enzima natural que favorece la digestión, además de aportar vitaminas, fibra y antioxidantes esenciales para el organismo.

La conocida papaína, presente de forma natural en la papaya, ayuda al organismo a descomponer las proteínas de la carne y de otros alimentos pesados, facilitando la digestión y contribuyendo a mantener el equilibrio del pH del estómago.

Además, se trata de una fruta baja en calorías y muy nutritiva: cada 100 gramos aportan entre 40 y 60 calorías, lo que la convierte en una excelente opción para una alimentación saludable. Uno de sus principales atributos es su elevado contenido de vitamina C. De hecho, una taza de papaya proporciona alrededor del 137 % de la ingesta diaria recomendada, superando incluso a frutas como el limón y la naranja.

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También es una excelente fuente de vitamina A, gracias a su riqueza en betacarotenos, compuestos que contribuyen a mantener una piel saludable y favorecen la salud visual. Por otro lado, la papaya actúa como un prebiótico natural, ya que promueve el equilibrio de la microbiota intestinal. Asimismo, una taza aporta aproximadamente el 10 % de la fibra diaria recomendada, ayudando al buen funcionamiento del sistema digestivo.

Su característico color anaranjado se debe a la presencia de antioxidantes, sustancias que favorecen la salud cardiovascular y ayudan a combatir el envejecimiento prematuro.

Mitos y realidades sobre la papaya

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Aunque la papaya ofrece numerosos beneficios para la salud, no existe evidencia científica suficiente que respalde su uso como reemplazo de los medicamentos indicados por un profesional de la salud.



¿La papaya quema grasa?

No. La papaya no tiene la capacidad de quemar grasa por sí sola. Sin embargo, al ser una fruta rica en agua y fibra, aumenta la sensación de saciedad, lo que puede ayudar a controlar el apetito, reducir los antojos y favorecer el mantenimiento de un peso saludable dentro de una alimentación equilibrada.



¿Las personas con diabetes deben evitarla?

No necesariamente. Gracias a su contenido de fibra, los azúcares de la papaya se absorben de forma más gradual. Además, sus antioxidantes contribuyen a proteger las células responsables de producir insulina. Aun así, las personas con diabetes deben consumirla en las cantidades recomendadas por su médico o nutricionista.



¿Es mejor comer papaya en ayunas?

No hay evidencia de que consumir papaya en ayunas aporte beneficios adicionales. Sus nutrientes pueden aprovecharse en cualquier momento del día. Incluso, ingerirla después de una comida abundante puede favorecer la digestión gracias a la acción de la papaína.



Precauciones al consumir papaya

Las personas con alergia al látex pueden presentar también una reacción alérgica a la papaya, debido a la similitud entre algunas de sus proteínas. En estos casos, se recomienda evitar su consumo o consultar previamente con un profesional de la salud.



Cómo elegir y conservar una papaya

Al momento de comprar una papaya, conviene elegir aquellas que presenten un color naranja intenso o rojizo y que cedan ligeramente al presionarlas con los dedos, señal de que han alcanzado su punto óptimo de maduración. En cambio, es preferible evitar las papayas que aún están verdes y duras, ya que es poco probable que desarrollen todo su dulzor y aroma.

Antes de cortarla, es importante lavar bien la cáscara para evitar la contaminación de la pulpa. Una vez abierta, debe conservarse en un recipiente hermético dentro de la heladera, donde se mantendrá fresca durante más tiempo.