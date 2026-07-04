La hinchazón abdominal: hábitos que pueden ayudar a aliviarla y cuándo conviene consultar al médico

La sensación de abdomen hinchado o distendido es una de las molestias digestivas más frecuentes y puede afectar el bienestar diario. Aunque suele estar relacionada con hábitos de alimentación o digestión, también puede ser un síntoma de otros problemas de salud, por lo que es importante identificar su causa.

Según el portal especializado en salud y nutrición Tua Saúde, la hinchazón abdominal se manifiesta como una sensación de presión o plenitud y, en algunos casos, con una distensión visible del abdomen. Entre las causas más habituales figuran la acumulación de gases, una digestión lenta, la retención de líquidos o una mayor sensibilidad intestinal.

El sitio explica que comer demasiado rápido, ingerir alimentos que favorecen la fermentación intestinal o presentar un tránsito intestinal lento son factores que pueden favorecer este síntoma.

El papel de la alimentación

Una de las estrategias con mayor respaldo científico para personas con síndrome de intestino irritable es la dieta baja en FODMAP. De acuerdo con una revisión sistemática y metaanálisis publicada en la revista Gut en 2021, este tipo de alimentación mostró mejores resultados para reducir la hinchazón y la distensión abdominal que otras recomendaciones dietéticas.

Los FODMAP son carbohidratos de difícil absorción que fermentan en el colon y favorecen la producción de gases. Sin embargo, Tua Saúde aclara que esta dieta debe realizarse de forma estructurada y, preferentemente, con el acompañamiento de un profesional de la salud, para identificar los alimentos que desencadenan los síntomas sin eliminar grupos alimentarios de manera permanente.

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También recomienda comer despacio, dedicar unos 20 minutos a cada comida, masticar bien los alimentos y evitar hablar mientras se come para reducir la cantidad de aire que ingresa al aparato digestivo.

Alimentos y hábitos que pueden influir

El portal señala que algunos alimentos generan más gases en determinadas personas. Entre ellos menciona las legumbres, verduras como el brócoli, la col, la coliflor y la cebolla, además de bebidas carbonatadas, edulcorantes como sorbitol y xilitol, frutas muy maduras, jugos concentrados y alimentos ultraprocesados.

Asimismo, algunas personas presentan intolerancias, como a la lactosa o la fructosa, o sensibilidad al gluten, que pueden provocar gases, dolor abdominal y distensión. Llevar un registro de los alimentos consumidos y de los síntomas puede ayudar a detectar patrones, aunque el diagnóstico debe ser realizado por un profesional.

Microbiota, ejercicio y descanso

Mantener una microbiota intestinal equilibrada también puede favorecer una mejor digestión. Para ello, Tua Saúde recomienda aumentar de forma progresiva el consumo de fibra, incorporar alimentos fermentados como yogur natural o kéfir, mantenerse bien hidratado y reducir el consumo de ultraprocesados.

La actividad física también puede contribuir. Caminar entre 10 y 15 minutos después de las comidas ayuda a estimular el tránsito intestinal y facilita la expulsión de gases.

El manejo del estrés y un descanso adecuado también forman parte de las recomendaciones, debido a la estrecha relación entre el funcionamiento del intestino y el sistema nervioso.

Cuándo consultar

Los especialistas consultados por Tua Saúde señalan que la hinchazón ocasional suele mejorar con cambios en los hábitos. Sin embargo, recomiendan consultar al médico cuando el síntoma es persistente o se acompaña de dolor intenso, pérdida de peso involuntaria, sangre en las heces, fiebre, vómitos, anemia o cambios prolongados en el ritmo intestinal, ya que estos signos pueden requerir una evaluación médica específica.

En base a El Tiempo/GDA