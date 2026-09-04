Envejecer mejor: por qué hoy una persona de 70 años puede tener la capacidad de alguien de 60 hace dos décadas

Vivir más años no es el único desafío asociado al envejecimiento.

También importa cómo se llega a esas edades: conservar la autonomía y mantener las capacidades físicas y mentales que permiten desarrollar las actividades que cada persona considera importantes.

Sobre ese cambio de perspectiva trabaja desde hace décadas el geriatra francés Bruno Vellas, profesor de Medicina y fundador del IHU HealthAge de Toulouse, en Francia. Su propuesta pone el foco en detectar de manera temprana la pérdida de capacidades para poder intervenir antes de que aparezcan la fragilidad y la dependencia.

Vellas participó recientemente en el BCNPit de Barcelona, encuentro internacional dedicado a la investigación sobre salud cerebral y enfermedad de Alzheimer, donde abordó la relación entre envejecimiento saludable y salud cognitiva.

Uno de los datos que destacó el especialista, en una entrevista con La Vanguardia, refiere a la evolución de la capacidad funcional de las personas mayores. Según explicó, actualmente una persona de 70 años presenta una capacidad intrínseca comparable con la que tenía una persona de 60 años hace apenas dos décadas.

La capacidad intrínseca reúne diferentes funciones físicas y mentales y constituye uno de los indicadores utilizados para evaluar cómo envejece una persona. Para Vellas, el objetivo es continuar desplazando ese límite y conseguir que las personas puedan conservar su autonomía durante más tiempo.

Un cambio en la medicina

El especialista considera que la medicina debería pasar de concentrarse exclusivamente en tratar enfermedades a trabajar también en la conservación de las capacidades. Esta mirada coincide con el enfoque de envejecimiento saludable promovido por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que plantea preservar funciones como la movilidad, la visión, la audición, la memoria, el bienestar psicológico y la vitalidad.

En este contexto, la fragilidad ocupa un lugar central. Se trata de una condición que puede preceder a la dependencia, pero que puede ser detectada y abordada antes de que avance.

Según explica Vellas, durante años la identificación de estos problemas se producía cuando las personas ya habían superado los 80 años y acumulaban varias dificultades de salud. La propuesta es anticiparse a ese momento.

Con ese objetivo, Vellas y su equipo desarrollaron junto con la OMS el programa ICOPE, que propone evaluar las capacidades de las personas desde los 50 años y realizar un seguimiento de su evolución.

Actualmente, unas 150.000 personas mayores son seguidas en Francia mediante este programa. La intención es detectar de manera temprana posibles pérdidas de capacidad funcional y actuar antes de que se conviertan en dependencia.

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Longevidad y evidencia

Este cambio de enfoque también se relaciona con el creciente interés por la medicina de la longevidad, un campo que, según Vellas, podría convertirse en una nueva especialidad médica.

El especialista, sin embargo, considera que su desarrollo debe estar respaldado por evidencia científica y no únicamente por intereses comerciales.

El envejecimiento también está directamente relacionado con la salud cerebral. De acuerdo con Vellas, la edad biológica es el principal factor de riesgo para desarrollar la enfermedad de Alzheimer. Entre los mecanismos que actualmente se investigan se encuentran la inflamación asociada al envejecimiento, las alteraciones de la función mitocondrial y la acumulación de células senescentes.

Para quienes actualmente tienen 50 o 60 años y buscan llegar a edades más avanzadas conservando su autonomía, Vellas recomienda un seguimiento preventivo. La idea es actuar antes de que aparezcan los primeros signos de deterioro y no cuando las dificultades ya se hayan consolidado.

En base a El Tiempo/GDA