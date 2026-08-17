¿Y si vivir más también fuera vivir mejor? La apuesta de Lancôme por la nueva era de la longevidad

¿Y si envejecer no fuera sumar años, sino potenciar la plenitud? Bajo esa premisa, Lancôme reunió a referentes, expertos y figuras destacadas en la Casa de Campo La Tahona para la presentación de Absolue Longevity MD, un lanzamiento que trasciende la cosmética tradicional para instalar el debate sobre la longevidad activa y el bienestar integral.

Absolue Longevity MD, su primera línea de cuidado facial construida sobre ciencia de longevidad celular. El lanzamiento local se enmarca en una estrategia global iniciada en 2024, cuando L'Oréal invirtió en Timeline, una biotecnológica suiza especializada en salud mitocondrial. La línea llega al país en agosto, luego de su presentación mundial en la convención de la American Academy of Dermatology, en Denver, en marzo de este año.

Lejos de centrarse únicamente en la estética, el evento propuso una mirada profunda sobre cómo transitar la "segunda parte de la vida". Uno de los momentos centrales del encuentro estuvo protagonizado por el médico gerontólogo Diego Bernardini (MD, PhD), quien profundizó en la temática a través de una charla inspiradora junto a Rose Papantonakis. Durante el intercambio, el especialista desmitificó los preconceptos sobre el envejecimiento y remarcó la urgencia de invertir hoy en salud, autonomía y propósito para disfrutar de una mejor calidad de vida mañana.

Al evento también asistió la actual embajadora de la marca, María Noel Riccetto – reconocida por su trayectoria como bailarina de ballet y actual directora del Ballet Nacional del Sodre, quien reflexiono sobre cómo el cuidado personal actual evolucionó para abrazar el paso del tiempo desde una perspectiva consciente, saludable y transformadora.

Con este lanzamiento, Absolue Longevity MD de Lancôme se consolida como el reflejo de una nueva era: una propuesta que fusiona la ciencia de vanguardia y la alta cosmética para acompañar a quienes eligen transitar cada etapa con plenitud, salud y bienestar.

Sobre la ciencia detrás del producto

El desarrollo se apoya en Mitopure, molécula patentada por Timeline a partir de Urolitina A, un postbiótico que activa la mitofagia, es decir, el proceso de renovación de las mitocondrias, responsables de la energía celular.

El respaldo científico incluye más de USD 50 millones invertidos en investigación y desarrollo, 15 años de estudios y más de 50 patentes internacionales. Timeline fue además reconocida en el certamen XPRIZE Healthspan, entre cientos de equipos postulantes. Este lanzamiento marca la primera vez que Mitopure se despliega a escala global a través de una marca de belleza, tras su uso previo exclusivo en suplementos.