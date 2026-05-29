En el Día Nacional de la Carne, el asador mundialista Fabrizio Sergio hará un asado solidario en el Cerrito de la Victoria

Fabrizio Sergio se prepara para estar al frente de la parrilla a partir de las 17.00 en la dirección Estanislao Vega 3538, esquina Juan Acosta, para una acción solidaria en apoyo al comedor infantil de la asociación civil Unidos Somos Más, que entre otras cosas alimenta a infancias del barrio Cerrito de la Victoria tres veces por semana.

Sergio hace aproximadamente dos décadas que es una de las figuras del asado en Uruguay. Ha sido presidente de la Asociación Uruguaya de Asadores y representado al país en el Mundial de Asado. Hace poco, además, fue jurado de una competencia de hamburguesas en Dubái, como único sudamericano (ahí también asó 40 corderos).

Esta tarde Sergio empezará, como ya se ha dicho, a manejar la parrilla a las cinco, y se calcula que a las 19.30 empezarán a salir las tiras de asado para 30 niños y niñas del comedor las puedan degustar. ¿Cómo surgió esta iniciativa? Según cuenta Sergio, de las ganas de hacer algo para ayudar a quienes lo necesitan.

Foto: Gentileza.

"A través de una red de contactos que hemos generado a través de los años, que por suerte es muy grande, vi un nicho de mi parte como cocinero y profesional en el rubro. Me pregunté qué pasaría si empezara a juntar contactos que tengo de un lado y del otro. Justo me llamaron del Club de Leones de Montevideo por otro asunto, y ahí les comenté que yo estaba pensando en que tenía esta idea. Así empezó".

Foto: Gentileza.

La fecha no podía ser más apropiada ya que hoy es el Día Nacional de la Carne. "Aproveché y me junté con gente del frigorífico Santa Clara, para que ellos fueran los proveedores para este evento, y en esto estamos". Cuando Sergio tuvo asegurada la participación de esta empresa, otros actores empezaron a sumarse, para aportar la guarnición, la bebida, y así.

De acuerdo a lo que agrega el asador, esta es la primera acción solidaria en la que estará involucrado y la idea es hacer una acción por mes, en todos los puntos del país donde sea posible. "Esto está abierto a quien quiera sumarse, todos son bienvenidos. Y no siempre tiene por qué ser un asado. Quizás en instancias futuras me toque hacer una olla popular, ¿no? Bueno, se hará. Lo importante es ayudar. No vamos a vender nada, y allí donde me llamen iré", finaliza.