El riesgo poco conocido que corren los perros con sobrepeso y que podría llegar a comprometer su visión

Cuando se habla de los riesgos del sobrepeso en los perros, suelen mencionarse problemas articulares, cardiovasculares o metabólicos. Sin embargo, una investigación reciente sugiere que el exceso de peso en las mascotas podría afectar también un aspecto menos conocido de la salud canina: la visión.

El estudio, realizado por investigadores de la Universidad Hebrea de Jerusalén y publicado en una revista especializada en medicina veterinaria, analizó a 40 perros de distintas edades y razas para explorar si existía una relación entre la condición corporal y la presión dentro del ojo.

Los resultados mostraron una diferencia clara entre los animales con un peso adecuado y aquellos con sobrepeso. Mientras que los primeros registraron una presión intraocular promedio de 13,7 mmHg, en los perros con exceso de peso el valor ascendió a 20,3 mmHg.

Perro con expresión triste bajo una manta. Foto: Freepik.

Aunque ambas cifras se mantienen dentro de los parámetros considerados normales, los investigadores advierten que el aumento no es menor. Según los datos obtenidos, cada punto adicional en la escala de condición corporal podría asociarse con un incremento aproximado de 2 mmHg en la presión intraocular.

¿Por qué es importante este hallazgo? Porque una presión ocular elevada se considera un factor de riesgo para el desarrollo de glaucoma, una enfermedad que puede dañar progresivamente el nervio óptico y comprometer la visión de forma irreversible si no se detecta a tiempo.

Los especialistas señalan que estos resultados amplían la lista de consecuencias potenciales del sobrepeso en las mascotas. Más allá de los efectos sobre las articulaciones o el sistema cardiovascular, mantener un peso saludable podría desempeñar un papel importante en la protección de la salud ocular.

Perro Foto: Freepik

Por eso, recomiendan a los propietarios prestar atención a la condición corporal de sus perros, fomentar una alimentación equilibrada, promover la actividad física y realizar controles veterinarios periódicos.

Si bien serán necesarias nuevas investigaciones para comprender mejor la relación entre obesidad y enfermedades oculares en animales, este trabajo aporta evidencia de que el peso puede influir en áreas de la salud canina que hasta ahora habían recibido menos atención.

Con base en El Tiempo/GDA