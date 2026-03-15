El objeto más sucio de tu casa que olvidás limpiar: el peligro de guardar la escoba húmeda tras usarla

Cuando se habla de limpieza del hogar, la atención suele centrarse en pisos, muebles o superficies. Sin embargo, los propios utensilios que se utilizan para limpiar también requieren mantenimiento. Uno de los casos más evidentes es el de las escobas, que con el uso acumulan polvo, pelos y microorganismos.

Con el paso del tiempo, las cerdas pueden retener suciedad y humedad, lo que termina afectando la higiene general de la casa. Por eso, mantener estos elementos en buen estado forma parte de una rutina de limpieza completa.

Escoba y pala. Foto: Freepik.

Aunque a simple vista parezca limpia, una escoba puede acumular residuos que quedan atrapados entre sus cerdas. Allí se concentran partículas de polvo, restos orgánicos e incluso bacterias.

Si además se guarda húmeda o en un lugar con poca ventilación, puede convertirse en un ambiente propicio para el desarrollo de hongos o malos olores. Limpiar periódicamente estos utensilios ayuda a evitar la proliferación de gérmenes y contribuye a mantener un ambiente más higiénico en el hogar.

Mientras estén en buen estado, conviene lavarlas al menos una vez al mes para retirar la suciedad acumulada entre las cerdas. El procedimiento es sencillo y no requiere productos especiales:



Llenar un recipiente con agua caliente y agregar jabón neutro. Sumergir las cerdas de la escoba y frotarlas para desprender el polvo y los residuos. Enjuagar bien y escurrir el exceso de agua. Dejarla secar al aire libre, preferentemente en un lugar ventilado.

Mujer sosteniendo una escoba. Foto: Freepik.

Es importante que la escoba se seque completamente antes de guardarla, para evitar la formación de humedad.

En muchos hogares es habitual utilizar bicarbonato de sodio y vinagre como limpiadores naturales. Sin embargo, no es recomendable combinarlos para esta tarea. El motivo es que el ácido del vinagre neutraliza la base del bicarbonato, lo que reduce las propiedades limpiadoras de ambos. Si se desean usar, lo más eficaz es aplicarlos por separado.

Con base en El Tiempo/GDA