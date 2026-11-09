El mito sobre los perros que todos creemos: que mueva la cola no significa que esté feliz

Que un perro mueva la cola no significa, necesariamente, que esté contento. Aunque este gesto suele asociarse con la felicidad de los animales, su interpretación es más compleja y depende de las circunstancias y del comportamiento general del animal. Así lo explica el educador canino Juan Manuel Liquindoli, quien advierte que el movimiento de la cola puede expresar diferentes estados de activación emocional, no solo alegría.

Liquindoli es licenciado en Psicología y tiene un máster en etología clínica. Su trabajo en adiestramiento canino y bienestar animal se centra en comprender cómo los perros perciben su entorno y cómo las personas pueden interpretar mejor sus formas de comunicación.

Según el especialista, muchos dueños consideran que una cola en movimiento es una señal inequívoca de disfrute. Sin embargo, ese gesto aislado no permite determinar cómo se siente el animal. “Mover la cola no necesariamente es signo de felicidad, sino que es sinónimo de activación fisiológica”.

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Cómo interpretar el movimiento de la cola de un perro

La activación fisiológica puede estar relacionada con emociones positivas, como la alegría que experimenta un perro cuando llega su dueño. Pero también puede aparecer ante situaciones que le provocan tensión, ansiedad o estrés.

Por eso, observar únicamente el movimiento de la cola no alcanza para conocer el estado emocional del animal. Es necesario prestar atención al conjunto de sus señales corporales y al contexto en el que se producen.

Para Liquindoli, la tarea de un educador canino no consiste solamente en enseñar obediencia o corregir determinadas conductas. También implica ayudar a las personas a comprender el lenguaje corporal de los perros y sus necesidades emocionales, con el objetivo de construir una convivencia saludable.

La clave está en interpretar cada gesto dentro de su contexto. No significa lo mismo una cola que se agita durante un encuentro agradable que otra que se mueve cuando el animal está alerta, incómodo o experimenta ansiedad.

Los tres pilares del bienestar de los perros

Perro Foto: Freepik

En declaraciones recogidas por La Vanguardia, el educador identificó tres factores esenciales para garantizar una buena calidad de vida de los perros: el descanso, la alimentación y el juego.

El primero es el sueño canino. “El descanso es crucial y cumple una función de reparación muy importante para el organismo”, afirmó. Dormir adecuadamente permite recuperar energía, favorecer la regulación del sistema nervioso y afrontar las actividades cotidianas en mejores condiciones. Como los perros pasan buena parte del día descansando, respetar sus necesidades y horarios de sueño resulta fundamental.

El segundo pilar es la alimentación de los perros. Liquindoli explica que estos animales son carnívoros facultativos, por lo que su dieta debe contemplar principalmente proteínas de origen animal. Elegir un alimento adecuado para sus características y consultar con un veterinario especializado en nutrición son aspectos importantes para preservar su salud.

El tercer factor es el juego. “Un perro que juega es un perro feliz”, sostiene el especialista. Además de favorecer la actividad física y permitir que el animal canalice su energía, jugar fortalece el vínculo con las personas, estimula sus capacidades cognitivas y responde a sus necesidades sociales.

No obstante, las actividades deben adaptarse a las características de cada animal. Las razas con mayores demandas de actividad, como el border collie, necesitan propuestas específicas que impliquen ejercicio y estimulación mental. En cambio, otros perros, con niveles de energía más bajos, pueden encontrar mayor bienestar en la compañía, las caricias y las actividades tranquilas.

Cómo reconocer si un perro está realmente relajado

En la cama mejor que no duerma. Foto: Unsplash.

El educador también señala que algunos gestos que las personas interpretan como expresiones de felicidad pueden tener otros significados. Por ejemplo, una boca abierta, las comisuras hacia atrás, los dientes visibles y los ojos entrecerrados pueden recordar a una sonrisa humana. Sin embargo, no corresponde interpretar esa expresión como una sonrisa en el mismo sentido que en las personas.

Entre las señales de relajación en los perros, Liquindoli destaca una postura corporal distendida, la ausencia de tensión muscular, las orejas relajadas y el acercamiento voluntario hacia las personas.

También es importante considerar las diferencias individuales. Cada perro tiene su propio carácter, nivel de energía e historia. Algunos expresan comodidad buscando el contacto físico con sus dueños; otros llevan una pelota para iniciar un juego, mientras que algunos simplemente prefieren permanecer cerca sin reclamar atención.

Comprender estas diferencias permite interpretar mejor el comportamiento canino y responder de manera adecuada a las necesidades de cada animal. Proporcionar ejercicio, descanso y alimentación apropiados, respetar sus señales y construir una relación basada en la confianza son aspectos fundamentales para favorecer su bienestar físico y emocional.