El hábito común al irte a dormir que daña tu pelo contra la almohada y provoca brotes de acné en la frente

Antes de dormir, muchas personas olvidan retirar el gel o el fijador que utilizaron durante el día. Aunque parezca un detalle sin importancia, los especialistas advierten que mantener estos productos sobre el pelo durante toda la noche puede afectar tanto la salud capilar como la de la piel.

El problema no es un uso ocasional, sino convertir este hábito en una rutina. La acumulación de productos de peinado, sumada al roce constante con la almohada durante varias horas, puede favorecer la irritación del cuero cabelludo, el quiebre del cabello e incluso la aparición de brotes de acné.

Durante la noche, el gel permanece en contacto con el cuero cabelludo y con la funda de la almohada. Según especialistas en dermatología y salud capilar, esto puede alterar el equilibrio natural del cuero cabelludo y favorecer problemas. Entre los principales efectos se encuentran:



Acumulación de residuos en el cuero cabelludo . Los productos fijadores pueden obstruir parcialmente los folículos pilosos y favorecer la acumulación de suciedad y grasa cuando no se eliminan con el lavado.

. Los productos fijadores pueden obstruir parcialmente los folículos pilosos y favorecer la acumulación de suciedad y grasa cuando no se eliminan con el lavado. Descamación y resequedad. Una vez seco, el gel puede fragmentarse en pequeñas partículas blancas que se confunden con caspa y dejan el cuero cabelludo más seco.

y dejan el cuero cabelludo más seco. Mayor fragilidad del cabello. Al endurecer la fibra capilar, el fijador reduce su flexibilidad. El movimiento durante el sueño y el roce contra la almohada pueden favorecer el quiebre del pelo.

Mujer mirando su cabello Foto: Freepik.

Los especialistas señalan que los residuos del gel pueden transferirse a la funda de la almohada y, posteriormente, entrar en contacto con la piel del rostro. Esta situación puede favorecer la aparición del llamado acné cosmético, especialmente en zonas como la frente y el nacimiento del cabello, donde los restos del producto permanecen durante varias horas.

Los dermatólogos recomiendan retirar los productos de fijación antes de acostarse siempre que sea posible, especialmente si se utilizan de forma habitual. Además, aconsejan:



Lavar el pelo al finalizar el día cuando se haya utilizado abundante gel o cera.

Mantener limpias las fundas de las almohadas y cambiarlas con frecuencia.

Evitar acumular varios productos de peinado sin limpiar previamente el cuero cabelludo.

Elegir fijadores adecuados para el tipo de cabello y utilizarlos con moderación.

Dormir ocasionalmente con gel difícilmente provoque problemas importantes. Sin embargo, cuando esta práctica se vuelve cotidiana, puede favorecer la acumulación de residuos, aumentar la fragilidad del cabello y contribuir a la aparición de molestias tanto en el cuero cabelludo como en la piel. Incorporar una limpieza adecuada al final del día ayuda a mantener la salud capilar a largo plazo.

Con base en El Tiempo/GDA