Errores comunes al irte a dormir que debilitan tu cabello y pueden provocar pérdida excesiva

Perder entre 50 y 100 hebras de cabello al día es un proceso completamente normal dentro del ciclo de renovación capilar. Sin embargo, cuando la caída del cabello aumenta de forma persistente, especialmente al despertar o durante la noche, podría estar relacionada con determinados hábitos cotidianos.

Especialistas en salud capilar señalan que factores como la fricción, la humedad, la calidad del sueño y algunos hábitos de descanso pueden influir directamente en la resistencia de la fibra capilar, más allá de aspectos como la genética o la alimentación.

Las fundas de almohada y su impacto en la rotura del cabello

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Según expertos citados por el portal OkDiario en su sección Metabolic, uno de los factores menos conocidos que puede afectar al cabello es el material de la funda de almohada.

Las fundas fabricadas en algodón generan una fricción constante contra el pelo debido al movimiento natural durante el sueño. Aunque este roce no provoca una caída del cabello desde la raíz, sí puede debilitar el tallo capilar, favoreciendo la rotura del cabello, la aparición de puntas abiertas y una menor densidad capilar aparente.

Además, el algodón absorbe parte de la hidratación natural del cabello, lo que incrementa la sequedad capilar y la fragilidad, especialmente en personas con el pelo seco o dañado.

Por este motivo, los especialistas recomiendan utilizar fundas de seda o satén, materiales que reducen la fricción y permiten que el cabello se deslice con mayor suavidad, disminuyendo la tensión mecánica sobre las fibras capilares.

Dormir siempre en la misma posición también puede afectar el pelo

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La postura al dormir es otro aspecto que influye en la salud del cabello. Mantener la cabeza apoyada siempre sobre la misma zona genera una presión continua que, con el tiempo, puede contribuir al adelgazamiento capilar en áreas específicas.

Cambiar de posición durante la noche o intentar dormir boca arriba ayuda a distribuir la presión de manera más uniforme y reduce el estrés mecánico sobre el cuero cabelludo y las fibras capilares.

Dormir con el cabello mojado aumenta la fragilidad

Acostarse con el cabello húmedo es otro hábito que puede perjudicar la salud capilar.

Cuando el pelo absorbe agua, el tallo capilar se expande y pierde parte de su resistencia natural, volviéndose mucho más vulnerable a la rotura del cabello ante cualquier roce con la almohada

Además, la humedad prolongada puede alterar el equilibrio del microbioma del cuero cabelludo, favoreciendo irritaciones y alteraciones que afectan el entorno de los folículos pilosos.

El sueño y el estrés también influyen en la caída del cabello

La calidad del sueño desempeña un papel fundamental en la regeneración del organismo, incluido el cabello.

La falta de descanso incrementa los niveles de cortisol, la hormona relacionada con el estrés, que puede alterar el ciclo normal del folículo piloso y acelerar la fase de caída del cabello.

Por esta razón, los expertos recomiendan mantener horarios regulares de descanso y dormir entre 7 y 8 horas diarias para favorecer la regeneración celular y preservar la salud capilar.

Otros hábitos nocturnos que pueden dañar el cabello

Existen otras prácticas cotidianas que también pueden contribuir a la pérdida de cabello o al deterioro de la fibra capilar:



Utilizar peinados tirantes , como coletas o moños, mientras se duerme.

, como coletas o moños, mientras se duerme. Mantener una deficiente higiene de la ropa de cama , permitiendo la acumulación de grasa y residuos de productos capilares.

, permitiendo la acumulación de grasa y residuos de productos capilares. Dormir en ambientes con excesiva sequedad ambiental .

. Aplicar productos capilares pesados inmediatamente antes de acostarse.

¿Cuándo consultar a un especialista?

Joven se atiende con doctora, consulta medica, centro de salud, consultorio medico, foto Shutterstock Shutterstock

Si la caída del cabello supera las 100 hebras diarias, aparecen zonas con menor densidad o se producen cambios repentinos en el aspecto del pelo, los especialistas recomiendan acudir a un dermatólogo.

La evaluación médica permite descartar posibles causas como déficits nutricionales, alteraciones hormonales, problemas del cuero cabelludo o determinadas patologías capilares que requieren un tratamiento específico.

En definitiva, pequeños hábitos relacionados con el descanso, el tipo de almohada y el cuidado nocturno pueden marcar una gran diferencia en la salud capilar y ayudar a prevenir la rotura y la caída del cabello a largo plazo.