El color de mantel para la mesa del comedor que atrae prosperidad según el Feng Shui y cuál conviene evitar

En el Feng Shui, el comedor ocupa un lugar destacado dentro del hogar porque se considera un símbolo de nutrición, sustento y prosperidad. Desde esta tradición, la mesa representa tanto el encuentro familiar como la capacidad de generar y conservar recursos.

Por eso, la decoración de la mesa del comedor —incluido el color del mantel— adquiere un valor simbólico. Según esta filosofía, elegir determinadas tonalidades puede ayudar a crear un ambiente asociado con la abundancia y la armonía. Estas creencias forman parte de una práctica tradicional y no constituyen un método científicamente demostrado para mejorar las finanzas.

Qué colores elegir para atraer la prosperidad, según el Feng Shui

Foto: Pxhere.

La paleta cromática puede variar de acuerdo con la energía que se busca representar. Entre los colores recomendados para el mantel se encuentran:

Amarillo y dorado: se asocian con el sol, el oro y la riqueza material. En esta tradición, simbolizan estabilidad, sabiduría para administrar los gastos y conversaciones más armoniosas durante las comidas.

Rojo y terracota: son considerados tonos auspiciosos y se relacionan con la vitalidad y el éxito. Se recomiendan simbólicamente para representar nuevas oportunidades económicas y pueden elegirse para reuniones de negocios o celebraciones especiales.

Verde: representa la salud, la renovación, la armonía y el crecimiento sostenido; por eso, se vincula con la idea de abundancia.

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Qué colores evitar en la mesa del comedor

De acuerdo con el Feng Shui, el azul oscuro y el negro pueden asociarse simbólicamente con la pérdida de recursos o con la sensación de que el dinero se escapa. Por ese motivo, algunas recomendaciones de esta práctica sugieren no utilizarlos como colores predominantes en el mantel principal.

Objetos decorativos que simbolizan la fortuna

Además del mantel, ciertos objetos para decorar la mesa según el Feng Shui se utilizan como símbolos de nutrición y abundancia. La consultora de Feng Shui Lillian Too recomienda incorporar elementos como los siguientes:

Un frutero con nueve naranjas o cítricos: en la cultura oriental, el número nueve se relaciona con la continuidad y la eternidad, mientras que los cítricos pueden representar la fortuna y la riqueza. En esta práctica, también se les atribuye un sentido de renovación del ambiente.

Flores frescas en tonos cálidos: los arreglos naturales amarillos o rojos simbolizan la energía activa, conocida como Yang, y se asocian con la vitalidad y la prosperidad.

Arreglo floral de Almacén de Flores. Leonardo Mainé

Un espejo que refleje la mesa puesta: la imagen de los alimentos duplicados funciona como una representación simbólica de la abundancia y de los recursos disponibles en el hogar.

En síntesis, para el Feng Shui, el color del mantel y los adornos del comedor pueden ayudar a expresar ideas de bienestar, unión y prosperidad. Más allá de estas creencias, la elección de la decoración también puede servir para crear un espacio agradable para compartir las comidas.

