Dormir bien también ayuda a ganar masa muscular: cuántas horas de sueño recomiendan los expertos

Para aumentar la masa muscular es fundamental contar con el asesoramiento de profesionales, ya que el proceso requiere una alimentación adaptada a las necesidades de cada persona y un plan de entrenamiento orientado al crecimiento muscular. Sin embargo, hay otro aspecto que muchas veces se pasa por alto y que resulta determinante: dormir bien.

Según publicó la revista especializada en salud y bienestar masculino Men’s Health, la regeneración muscular solo ocurre cuando el organismo atraviesa una fase adecuada de descanso y recuperación. Por eso, dormir poco o de manera insuficiente puede dificultar la reparación de las fibras musculares que se dañan durante el ejercicio.

El sueño, una parte clave de la recuperación

Durante las horas de descanso se repone el glucógeno, la principal fuente de combustible de los músculos y una reserva que se consume naturalmente durante la actividad física. Además, de acuerdo con el sitio especializado Polar, las células encargadas de reparar las pequeñas rupturas musculares se multiplican y se fusionan con las fibras existentes, generando nuevos filamentos proteicos.

El ejercicio físico y una alimentación equilibrada son fundamentales para mejorar la condición física y disminuir el riesgo de diversas enfermedades. Pero, para que el cuerpo se recupere adecuadamente después del entrenamiento, el sueño cumple un papel tan importante como la actividad realizada en el gimnasio.

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¿Cuántas horas hay que dormir?

El nutricionista y coach fitness Bruno Requena explicó en su canal de YouTube que distintas investigaciones vinculan el rendimiento deportivo de los atletas profesionales con la calidad del sueño, un factor que también influye en el desarrollo de la masa muscular.

De acuerdo con el especialista, los estudios muestran que una buena calidad del sueño se asocia con una mayor fuerza muscular y que, a mediano y largo plazo, eso se traduce en una mayor ganancia de masa muscular.

Requena también señaló que dormir menos de seis horas provoca una disminución significativa de la fuerza. En cambio, cuando el descanso alcanza las siete horas o más, ese descenso deja de ser tan marcado. Según indicó, la mayoría de los deportistas necesita entre nueve y diez horas de sueño nocturno para lograr una recuperación completa.

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La fase del sueño que más favorece al músculo

La etapa más importante para la regeneración muscular es la fase N3, la más profunda del sueño no REM. Según detalla Polar, en ese momento se produce un mayor aporte de sangre a los tejidos, lo que incrementa el suministro de oxígeno y nutrientes necesarios para la reparación y el crecimiento muscular.

Además, durante el sueño los músculos se relajan, lo que contribuye a aliviar el dolor y la tensión que suelen aparecer después de las series y repeticiones del entrenamiento. En el caso de los hombres, este proceso también se relaciona con hormonas como la testosterona, la hormona del crecimiento y los niveles de cortisol, señala Men’s Health.

En base a La Nación/GDA