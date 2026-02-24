Bandas elásticas para fortalecer la masa muscular, un ejercicio accesible y eficaz a cualquier edad

Las bandas elásticas para fortalecer la masa muscular se consolidaron como una opción práctica, económica y de bajo impacto para quienes buscan mantenerse activos sin depender de máquinas pesadas. Este tipo de entrenamiento de fuerza puede realizarse tanto en el gimnasio como en casa, adaptándose a distintos niveles y edades.

Diversos estudios científicos respaldan sus beneficios. Investigaciones publicadas en la revista Plos One señalan que el trabajo con bandas de resistencia mejora la fuerza muscular, la flexibilidad, el equilibrio y la función cardiopulmonar. Además, contribuye a la salud mental, un aspecto especialmente relevante en personas mayores.

Envejecimiento saludable y entrenamiento de fuerza

La evidencia muestra que el entrenamiento de fuerza no solo fortalece músculos y huesos, sino que también puede asociarse con mayor longevidad, tal como expuso una investigación difundida en The Journal of the American College of Cardiology. Incorporar rutinas con bandas elásticas puede ser una forma accesible de alcanzar esos beneficios sin someter a las articulaciones a cargas excesivas.

El especialista en fitness Daniel Rodas recomienda este tipo de trabajo especialmente a partir de los 40 años, cuando tendones y articulaciones requieren mayores cuidados. Según explica, la resistencia progresiva que ofrecen las bandas permite estimular el músculo con mínima carga articular, lo que reduce el riesgo de lesiones y facilita la continuidad del entrenamiento.

Mujer haciendo ejercicio con banda elástica Imagen creada por Chat GPT

Impacto físico y beneficios cognitivos

Más allá del fortalecimiento muscular, la actividad física regular favorece la generación de nuevas conexiones neuronales, incluso en edades avanzadas. Por eso, las bandas elásticas no solo impactan en la masa muscular, sino también en la prevención del deterioro cognitivo y en el bienestar general.

El fisiólogo Christopher Travers, de Cleveland Clinic, sostiene que las bandas pueden generar mejoras de fuerza comparables a las que se obtienen con equipos tradicionales de gimnasio. Esa equivalencia, sumada a su bajo costo y facilidad de traslado, explica su creciente popularidad.

Menos grasa corporal y mayor estabilidad

Un análisis que reunió a 669 participantes en 18 ensayos clínicos mostró que quienes entrenaron con bandas de resistencia lograron una reducción de grasa corporal superior a la de quienes utilizaron pesas libres o solo su propio peso. La clave radica en la tensión continua que se mantiene durante todo el movimiento, lo que favorece una mayor activación de fibras musculares.

Además, este tipo de entrenamiento contribuye a mejorar el control postural, la estabilidad corporal y la movilidad articular. En el proceso de envejecimiento, minimizar la rigidez y sostener la flexibilidad son objetivos centrales para preservar la autonomía.

Sentadiilas también. Foto: Difusión.

Rutinas breves, resultados sostenidos

Antes de comenzar, los especialistas recomiendan verificar que las bandas estén en buen estado, utilizar calzado adecuado y cuidar la postura en cada ejercicio. La intensidad y la cantidad de repeticiones deben adaptarse a cada persona, procurando que el músculo alcance un nivel de esfuerzo suficiente para generar estímulo.

Los expertos coinciden en que no son necesarias sesiones extensas: con 20 minutos por día es posible obtener mejoras sostenidas en la fuerza muscular y en la salud integral. En tiempos donde el sedentarismo avanza, las bandas elásticas se presentan como una herramienta simple y efectiva para incorporar movimiento a la vida cotidiana.

En base a El Tiempo/GDA