Por qué el yogurt griego y las frutas son un combo que gana terreno para aumentar masa muscular

El yogurt griego se convirtió en uno de los alimentos más elegidos por quienes buscan aumentar masa muscular gracias a su alto contenido de proteínas y su bajo nivel de azúcar.

Además, su combinación con frutas frescas suma vitaminas, antioxidantes y carbohidratos que pueden favorecer la recuperación y el rendimiento físico.

Según publicó Infobae, el yogurt griego se destaca por su densidad proteica y por complementar planes de alimentación orientados al desarrollo muscular. La dietista deportiva Angie Asche, fundadora de Eleat Sports Nutrition, explicó en una entrevista con Business Insider que una adecuada ingesta de proteínas resulta clave para la recuperación luego del ejercicio intenso y para favorecer la síntesis muscular.

Healthline también señaló que el yogurt griego aporta proteínas, calcio y probióticos, nutrientes vinculados a la salud muscular, la digestión y la absorción de nutrientes.

Yogur. Foto: Freefoodphotos.com

Entre las frutas más recomendadas para acompañarlo aparece la banana, debido a su aporte de carbohidratos de rápida absorción y potasio. Estos nutrientes ayudan a reponer las reservas de glucógeno y favorecen la recuperación muscular tras el entrenamiento. Además, el potasio participa en el funcionamiento adecuado de los músculos y puede contribuir a prevenir calambres.

Las frutillas, en tanto, aportan antioxidantes y vitamina C, nutrientes relacionados con la protección celular y la formación de colágeno. También contienen fibra, lo que favorece la digestión y ayuda a mantener la sensación de saciedad.

Una aliada contra el colesterol. Foto: Pexels.

Otra opción mencionada es el mango, especialmente en dietas orientadas al aumento de masa muscular. Su contenido de azúcares naturales y calorías puede ayudar a incrementar el aporte energético sin recurrir a productos ultraprocesados. Además, aporta vitaminas A y C, vinculadas al crecimiento celular y al funcionamiento del sistema inmune.

Especialistas consultados por Business Insider señalaron que el yogurt griego puede consumirse solo, acompañado de frutas y nueces o incorporado en batidos proteicos. Sin embargo, remarcaron que debe formar parte de un enfoque integral que incluya entrenamiento, hidratación y una alimentación equilibrada, además del seguimiento de profesionales de la salud o nutrición según cada caso.

En base a El Tiempo/GDA