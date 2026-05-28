El alimento fermentado con cuatro milenios de historia que ayuda a la saciedad y a mantener los músculos

En un contexto donde los hábitos alimentarios atraviesan cambios acelerados y los consumidores prestan cada vez más atención al valor nutricional de los alimentos, las proteínas se consolidan como un componente central para la salud y el bienestar. Organismos internacionales advierten sobre la importancia de mantener una ingesta adecuada de proteínas para prevenir la pérdida de masa muscular y favorecer el correcto funcionamiento del organismo.

Según datos de la Organización Mundial de la Salud y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, el consumo suficiente de proteínas de alto valor biológico resulta fundamental para el desarrollo, la reparación y el mantenimiento del cuerpo humano, especialmente en adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

El Global Nutrition Report 2021 indicó que más del 10% de la población mundial no alcanza los niveles recomendados de consumo proteico. Este escenario impulsó el crecimiento de productos fortificados y el interés por fuentes alternativas y sostenibles de proteínas saludables.

Huevos: proteína completa y accesible

"¿Qué vas a cenar amor?" - "Dos huevos cocidos". Foto: Unsplash.

El huevo continúa siendo uno de los alimentos más recomendados por especialistas en nutrición debido a su gran aporte de proteínas, vitaminas y nutrientes esenciales.

Cada unidad contiene alrededor de seis gramos de proteína y unas 70 calorías, además de vitamina B12, riboflavina y vitamina D.

Bethany Doerfler, investigadora de la Facultad de Medicina Feinberg de Universidad Northwestern, señaló en declaraciones publicadas por The New York Times que el huevo permite obtener una cantidad importante de proteína con un bajo aporte calórico.

Por su parte, Sapna Batheja destacó que los huevos contienen los nueve aminoácidos esenciales que el cuerpo no puede producir por sí solo, lo que los convierte en una proteína completa. Además de su perfil nutricional, los especialistas remarcan su practicidad, ya que los huevos pueden prepararse de distintas maneras y transportarse fácilmente cuando están cocidos.

Yogur: alimento fermentado con beneficios comprobados

Foto: Unsplash.

El yogur, presente en la alimentación humana desde hace más de cuatro milenios, también figura entre las opciones destacadas por los expertos debido a su aporte de proteínas, calcio y bacterias beneficiosas.

Este alimento fermentado contiene proteínas de alto valor biológico y aminoácidos esenciales como la leucina, vinculada con la síntesis de enzimas, el mantenimiento de tejidos y la recuperación muscular.

El yogur también aporta calcio, grasas saludables, vitaminas del grupo B y minerales como fósforo, potasio y magnesio. Cien gramos de yogur natural entero contienen aproximadamente cuatro gramos de proteína.

En dietas hipocalóricas, este alimento puede favorecer la sensación de saciedad y colaborar con el control del peso corporal.

Microalgas: una alternativa sostenible

Las microalgas aparecen como una de las fuentes de proteínas alternativas con mayor proyección en modelos de alimentación sustentable. Algunas variedades, como la Spirulina, pueden contener hasta un 70% de proteína en su peso seco.

Suplemento spirulina. Foto: Commons.

Estas proteínas completas representan una opción viable para quienes siguen dietas basadas en plantas o buscan alternativas sostenibles a las proteínas tradicionales.

Los especialistas también destacan otros aportes nutricionales de las microalgas, entre ellos el contenido de omega 3, polifenoles prebióticos y hierro. Según explicaron, estos componentes pueden contribuir a la salud ocular, la salud cognitiva y la salud digestiva.

Actualmente, las microalgas se comercializan en polvo, cápsulas o tabletas y pueden incorporarse en sopas, licuados, ensaladas, yogures y diferentes preparaciones saludables.