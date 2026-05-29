Por qué cada vez más personas guardan un corcho junto al queso dentro de la heladera

Los trucos caseros para conservar alimentos continúan circulando y, en algunos casos, vuelven a ponerse de moda con el paso del tiempo. Uno de los que ganó popularidad recientemente consiste en colocar un corcho dentro del recipiente donde se guarda el queso en la heladera.

Aunque para muchas personas puede parecer una costumbre extraña, quienes utilizan este método aseguran que ayuda a conservar mejor el producto y prolongar su frescura después de abierto.

La explicación está relacionada con uno de los principales problemas durante el almacenamiento del queso: la acumulación de humedad. Una vez abierto, es habitual guardar el alimento en recipientes plásticos para protegerlo y evitar que absorba olores de otros productos de la heladera. Sin embargo, los cambios de temperatura y la condensación suelen generar pequeñas gotas de agua dentro del envase.

Ese exceso de humedad puede alterar las condiciones de conservación, especialmente en quesos blandos o semiblandos. Con el paso de los días, el producto puede modificar su textura, intensificar ciertos olores o deteriorarse más rápido, incluso antes de la fecha recomendada de consumo.

Quesos. Foto: Pixabay

Frente a esto, algunas personas comenzaron a incorporar un corcho natural limpio y seco dentro del recipiente. Según quienes recomiendan este método, la estructura porosa del corcho ayudaría a absorber parte de la humedad acumulada y a mantener un ambiente más seco alrededor del queso.

Para aplicar este truco, aconsejan utilizar únicamente corchos naturales y evitar los sintéticos, ya que no tendrían las mismas propiedades absorbentes. También recomiendan que el corcho esté limpio, seco y sin restos de vino, además de reemplazarlo periódicamente para conservar su efectividad.

De todos modos, especialistas en conservación de alimentos remarcan que no se trata de una solución definitiva ni mágica. Aunque el corcho podría colaborar en el control de la humedad, sigue siendo fundamental mantener la heladera a la temperatura adecuada, utilizar recipientes limpios y revisar regularmente el estado del queso para asegurar una correcta conservación.

En base a La Nación/GDA