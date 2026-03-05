¿Dolor de cabeza constante? El riesgo de la "cefalea por rebote" y qué alimentos están disparando tu dolor

El dolor de cabeza es una de las dolencias más frecuentes y puede intensificarse por factores estacionales como el calor extremo, la deshidratación y el estrés asociado a la rutina laboral y escolar. Identificar la causa del dolor es clave para aliviarlo de forma eficaz y evitar el uso innecesario o excesivo de analgésicos.

En la actualidad, la medicina pone el acento en la prevención a través del control del entorno y la gestión del estrés. En muchos casos, el dolor de cabeza funciona como una señal de alerta del cuerpo frente a la falta de descanso, el hambre, la deshidratación o la exposición prolongada a pantallas.

Para la mayoría de las personas, medidas simples como una pausa, una buena hidratación y la reducción de estímulos externos suelen ser suficientes para recuperar el bienestar. Abordar el síntoma de manera integral no solo ayuda a aliviar el dolor puntual, sino también a disminuir la frecuencia de futuros episodios.

Hombre con dolor de cabeza. Foto: Freepik.

Métodos efectivos para aliviar el dolor de cabeza

Durante los meses de calor, la deshidratación es una causa frecuente de cefaleas. Cuando el cuerpo pierde líquidos, el cerebro puede contraerse levemente, generando dolor. Para prevenirlo o aliviarlo:



Beber agua: antes de recurrir a medicamentos, se recomienda tomar dos vasos grandes de agua fresca. En muchos casos, el dolor disminuye en unos 30 minutos.

Ambiente oscuro y silencioso: la cefalea suele acompañarse de sensibilidad a la luz y al ruido. Descansar en una habitación fresca, en penumbra y sin estímulos favorece la relajación del sistema nervioso.

Si el dolor es de tipo tensional, el objetivo es liberar la rigidez muscular:



Compresas frías: aplicar un paño frío o una bolsa de gel en la frente o la nuca ayuda a contraer los vasos sanguíneos y produce un efecto analgésico local.

Masajes en sienes y cuello: realizar movimientos suaves y circulares en las sienes o en la base del cráneo puede aliviar la tensión provocada por malas posturas, especialmente frente a la computadora.

Mujer tomando agua. Foto: Freepik.

Además, algunos alimentos, como quesos maduros, embutidos (por su contenido de nitratos) o el exceso de cafeína, pueden desencadenar migrañas en personas sensibles. Y el uso prolongado de celulares y monitores fatiga la vista y genera tensión ocular. Se aconseja aplicar la regla 20-20-20: cada 20 minutos, mirar un objeto a 6 metros de distancia durante 20 segundos.

Es importante evitar la automedicación crónica, ya que puede provocar cefalea por rebote, una condición en la que el abuso de analgésicos perpetúa el dolor.

Se debe acudir a una guardia médica de inmediato si el dolor de cabeza es muy intenso, aparece de forma repentina, o se acompaña de síntomas como fiebre, rigidez en el cuello, confusión, pérdida de la visión o debilidad en alguna extremidad. En esos casos, la evaluación médica es fundamental para descartar causas más graves.

Con base en La Nación/GDA