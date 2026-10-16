De la ciencia moderna a la medicina herbal: cómo usar recursos naturales para aliviar la menopausia

El uso de plantas medicinales nos acompaña desde los albores de la humanidad, y las primeras civilizaciones importantes en la historia —como la china, egipcia, india y greco-romana— las usaron extensamente. En la medicina occidental, fueron la principal herramienta terapéutica durante más de 2.500 años hasta que empezó el auge de la química sintética, un proceso que arrancó sobre todo en el siglo XIX y luego tuvo un explosivo desarrollo en el siglo siguiente.

Ese desarrollo, que se valió de distintos avances científicos y económicos, a veces llevó a considerar a la medicina herbal —o fitomedicina— como algo arcaico y superado. Pero el vínculo que unió a la flora con distintas propiedades terapéuticas, nunca se disipó del todo.

De hecho, la Organización Mundial de la Salud (OMS) se embarcó el año pasado en una iniciativa para unir la ciencia moderna con la fitomedicina, sobre todo al recurrir a herramientas como la inteligencia artificial.

Mónica Barrera. Foto: Gentileza.

En Uruguay hay varios especialistas en fitomedicina, como la doctora Mónica Barrera, que mañana estará dictando un taller sobre bienestar femenino en la localidad canaria El Pinar, en Domo Joia entre las 16:00 y las 19:00, con un cupo de máximo 10 lugares. Ella estará acompañada por otra doctora, la ginecóloga Gabriela Ramos, que se especializó en fitoginecología.

En este taller, Barrera y Ramos hablarán y enseñarán sobre cómo acompañar los cambios de estación —y los cambios fisiológicos— a través de sus disciplinas. “Después de estar guardadas durante el invierno, salimos a florecer en la primavera, a reencontrarnos, a prepararnos para el verano y el disfrute. Entonces, vamos a hablar entre otras cosas de perimenopausia y menopausia, de cómo las mujeres vamos atravesando esas etapas, y cómo eso se va vinculando con lo que ocurre en la naturaleza”, comenta Barrera.

Foto: Marco Schmidt/Wikimedia.

Durante el taller, las participantes no solo se harán de saberes teóricos, sino que también tendrán una instancia de elaboración práctica. Según Barrera, quienes acudan aprenderán sobre propiedades curativas y usos de distintas plantas y flores, además de elaborar sus propios remedios. “Aprenderán a hacer su propia medicina con los recursos naturales que tienen a su alcance en la naturaleza. Es un método de autocuidado basado en plantas medicinales que tenemos cerca y que van a ayudarnos a transitar los síntomas que aparecen en la perimenopausia y la menopausia propiamente dicha”, explica.

La dupla docente le proporcionará a quienes asistan lo necesario para elaborar esos remedios, con métodos que tienen siglos de historia. “Vamos a aprender a identificar plantas y flores útiles y a someterlas a un proceso de secado primero y maceración después, para obtener algo que se llama 'tintura madre’, el remedio que pueden sumar a su día a día para sobrellevar mejor los síntomas propios de ambas etapas”, resume Barrera.

El taller tiene un costo de $2.200, incluye también una merienda y el Domo Joia está en la Avenida Costa Rica Manzana 254, Solar 10. Para más información, se puede mandar un mensaje de Whatsapp al número 097 624 627.