Dale combate al frizz con ingredientes caseros: cinco opciones para hidratar el cabello

El frizz o encrespamiento es uno de los problemas capilares más frecuentes, especialmente durante los días de humedad o lluvia. El cabello pierde definición, aumenta el volumen y muchas veces adquiere un aspecto seco o desordenado pocas horas después del lavado.

Especialistas en salud capilar explican que este fenómeno suele estar relacionado con la falta de hidratación y con la porosidad de la fibra capilar, que facilita el ingreso de humedad del ambiente. Frente al costo de algunos tratamientos profesionales, muchas personas recurren a alternativas caseras elaboradas con ingredientes simples que suelen estar en la cocina.

Por qué aparece el frizz

Según el portal especializado Healthline, el frizz aparece cuando la capa externa del cabello se levanta y permite que la humedad ambiental penetre en la fibra capilar.

La Sociedad de Químicos Cosméticos señala además que ciertos ingredientes naturales contienen proteínas, lípidos y ácidos orgánicos que pueden ayudar a restaurar el equilibrio del cabello y suavizar la cutícula.

Cinco remedios caseros para controlar el encrespamiento

Uno de los tratamientos más populares es la mascarilla de aguacate y aceite de oliva. Se prepara mezclando la pulpa de un aguacate maduro con una cucharada de aceite de oliva y aplicándola sobre el cabello húmedo durante unos 30 minutos.

Según el International Journal of Trichology, los ácidos grasos presentes en el aguacate ayudan a fortalecer y suavizar la fibra capilar.

Otra alternativa utilizada con frecuencia es el enjuague de vinagre de manzana. La mezcla se realiza con una parte de vinagre y tres de agua, y se aplica luego del lavado habitual. Medical News Today señala que el pH ácido del vinagre puede ayudar a cerrar la cutícula y aportar brillo.

También aparece entre las opciones caseras la mezcla de huevo con miel. Este tratamiento combina proteínas e hidratación mediante un huevo, una cucharada de miel y algunas gotas de aceite.

La American Academy of Dermatology Association indica que las proteínas pueden contribuir a reparar la estructura capilar, mientras que la miel ayuda a retener humedad.

Los aceites naturales, como el de coco o almendras, también son utilizados para sellar las puntas y controlar el volumen. Estudios publicados por el National Center for Biotechnology Information sostienen que el aceite de coco puede reducir la pérdida de proteínas en el cabello.

Otra preparación mencionada es la mezcla de maicena y acondicionador. La maicena se disuelve en agua caliente hasta formar una pasta y luego se combina con acondicionador. Especialistas en química capilar señalan que el almidón puede crear una capa protectora frente a la humedad ambiental.

Hábitos diarios que pueden ayudar

Especialistas del Journal of Cosmetic Science advierten que lavar el cabello con agua demasiado caliente puede eliminar los aceites naturales y aumentar la resequedad.

Por eso, recomiendan utilizar agua tibia o fría para conservar mejor la hidratación.

Además, la Mayo Clinic señala que secar el pelo con toallas ásperas puede generar fricción y electricidad estática. Como alternativa, sugieren usar toallas de microfibra o camisetas de algodón para absorber el exceso de agua sin maltratar el cabello.

pelo decolorado Foto: Freepik

Qué hacer los días de lluvia y humedad

Durante las jornadas húmedas, algunos peinados pueden ayudar a controlar mejor el volumen y el encrespamiento.

Los especialistas recomiendan opciones como trenzas sueltas, colas bajas o recogidos relajados, ya que reducen la exposición del cabello al ambiente.

También sugieren aplicar unas gotas de aceite natural antes de salir de casa para crear una barrera protectora frente a la humedad.

Según WebMD, mantener una rutina constante de hidratación y cuidado capilar es uno de los factores más importantes para reducir el frizz de manera prolongada.

En base a El Tiempo/GDA