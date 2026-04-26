¿Lavas tu pelo al revés? El truco de los expertos para tener el cabello limpio e hidratado por más tiempo

Una recomendación que contradice la rutina tradicional del cuidado capilar está ganando respaldo entre especialistas: aplicar primero el acondicionador y luego el champú podría ayudar a mantener el pelo limpio por más tiempo sin sacrificar su hidratación.

Según explicó la dermatóloga Nicole Kresch a la revista Clara, la frecuencia debe ajustarse al tipo de cuero cabelludo: puede ser diaria en casos grasos o con caspa, y cada 48 horas si es normal o seco. Sin embargo,

más allá de cuántas veces se realiza este proceso, los expertos coinciden en que la clave está en cómo se aplican los productos.

En ese sentido, el uso adecuado de champús, acondicionadores y mascarillas resulta determinante. La elección de estos productos debe responder a las necesidades específicas del cabello —como sequedad, daño o tratamientos químicos—, aunque incluso con opciones adecuadas, una mala aplicación puede afectar los resultados.

Mujer con cabello saludable. Foto: Freepik.

Uno de los errores más comunes al lavar el cabello es aplicar el champú en todo el largo. Los especialistas recomiendan concentrarlo en la raíz, donde se acumulan las impurezas, mientras que el resto del cabello se limpia con la espuma que se distribuye al enjuagar.

En cuanto al orden de uso, la práctica tradicional indica aplicar primero el champú y luego el acondicionador. Sin embargo, algunos profesionales proponen invertir este proceso. Según la peluquera Olga G. San Bartolomé, citada por el portal Trendencias, aplicar el acondicionador antes del champú permite hidratar el pelo sin aportarle peso, lo que ayudaría a espaciar los lavados.

Mujer se despierta con el pelo enredado. Foto: Freepik.

Este método se basa en que el champú está diseñado principalmente para limpiar el cuero cabelludo. Su aplicación directa sobre medios y puntas, especialmente si están secos o dañados, puede intensificar la resequedad. En cambio, el acondicionador actuaría como una capa protectora previa en esas zonas.

El orden de aplicación también es relevante cuando se utilizan otros productos. Según explicó la farmacéutica Helena Rodero, cuando se incorporan mascarillas capilares en la rutina, lo recomendable es aplicarlas antes del acondicionador. Esto se debe a que las mascarillas tienen un efecto más profundo en la fibra capilar, mientras que el acondicionador actúa de forma más superficial, sellando la hidratación y protegiendo el cabello.

Con base en El Tiempo/GDA