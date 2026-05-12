La técnica francesa para oler bien siempre: el truco del pañuelo y otros consejos para prolongar tu fragancia

El perfume forma parte de la rutina cotidiana de millones de personas, pero uno de los problemas más frecuentes es que la fragancia pierde intensidad con el paso de las horas. Durante jornadas extensas, días de calor o en ambientes con contaminación y otros aromas externos, el olor puede desvanecerse rápidamente. Aunque muchas personas creen que la duración depende únicamente de la calidad del producto, especialistas en cuidado personal y belleza aseguran que existen técnicas simples para hacer que el perfume permanezca por más tiempo sobre la piel.

Cómo lograr que el perfume dure más tiempo

. Foto: Difusión

Mantener la piel hidratada

Uno de los errores más comunes al aplicar una fragancia es hacerlo sobre la piel seca. Los expertos explican que los perfumes se fijan mejor cuando la piel está hidratada, ya que los aceites naturales ayudan a conservar el aroma.

Por eso, se recomienda utilizar vaselina, crema corporal o lociones sin perfume antes de aplicar la fragancia. Este truco permite potenciar el olor y prolongar la duración del perfume.



Aplicar perfume en los puntos estratégicos

Otra de las recomendaciones más difundidas consiste en colocar la fragancia en las llamadas zonas de pulso, es decir, aquellas partes del cuerpo donde la temperatura es más elevada y favorece la liberación gradual del aroma.

Entre los principales puntos para aplicar perfume se encuentran:



Cuello

Muñecas

Detrás de las orejas

Parte interna de los codos

Clavículas

Aplicar la fragancia después del baño

Foto: Unsplash.

Especialistas en belleza también aconsejan colocarse el perfume inmediatamente después de bañarse, cuando la piel todavía conserva humedad y los poros permanecen más abiertos. Esto facilita que la fragancia se adhiera mejor y evita que otros olores interfieran con el aroma original.

El error que puede arruinar la fragancia

Uno de los hábitos más frecuentes es frotar las muñecas luego de aplicar perfume. Sin embargo, expertos en perfumería advierten que esta práctica puede alterar las notas aromáticas y acelerar la evaporación del aroma.

La recomendación es dejar que el perfume se seque naturalmente sobre la piel para conservar intacta su composición y prolongar su duración.

Otros trucos para oler bien todo el día

Además de aplicarlo sobre la piel, algunas personas utilizan pequeñas cantidades de perfume en la ropa o en accesorios textiles. Una técnica popular en el mundo de la moda consiste en perfumar un pañuelo para mantener el aroma durante más tiempo.

El modo de almacenamiento también resulta clave. Los especialistas recomiendan guardar los perfumes en lugares frescos, secos y alejados de la luz solar, ya que el calor y la humedad pueden alterar sus componentes.

Factores que influyen en la duración del perfume

. Leonardo Maine

La permanencia de una fragancia depende también de su concentración y de las notas aromáticas utilizadas. Los perfumes con mayor cantidad de aceites esenciales suelen durar más que las colonias o las brumas corporales

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Además, aspectos como el tipo de piel, el clima, la temperatura y la actividad física pueden modificar la intensidad y duración del aroma. El calor y el sudor, por ejemplo, pueden intensificar temporalmente la fragancia o acelerar su evaporación.