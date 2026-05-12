Cómo limpiar correctamente el arenero del gato y prevenir malos olores y problemas de salud

La limpieza del arenero es uno de los cuidados básicos para garantizar el bienestar de un gato dentro del hogar. Más allá de la higiene cotidiana, mantener este espacio en buenas condiciones resulta clave para evitar malos olores, reducir la presencia de bacterias y prevenir conductas problemáticas vinculadas al estrés.

Especialistas en medicina felina advierten que los gatos tienen un olfato mucho más sensible que el de las personas. Por eso, una bandeja sucia puede convertirse rápidamente en una fuente de incomodidad para el animal. Entre las consecuencias más frecuentes aparecen la negativa a usar el arenero y algunos trastornos urinarios relacionados con el estrés ambiental.

Además, un mantenimiento adecuado ayuda a conservar un entorno doméstico más saludable y disminuye el riesgo de proliferación de microorganismos y parásitos.

Limpieza profunda: cómo debe hacerse

Veterinarios y centros especializados recomiendan abandonar las limpiezas rápidas o superficiales y aplicar un protocolo más completo para desinfectar correctamente el arenero.

El primer paso consiste en retirar toda la arena usada. Los expertos señalan que no conviene reutilizar el sustrato durante períodos prolongados, incluso cuando aparenta estar limpio.

Luego, la bandeja debe lavarse con agua tibia y jabón neutro. Se desaconsejan los productos con perfumes fuertes o componentes como amoníaco, ya que esos olores pueden resultar molestos para los gatos y generar rechazo hacia la caja sanitaria.

Arenero de gato Freepik

Después del lavado, puede realizarse una desinfección utilizando una solución con una pequeña proporción de lavandina diluida en agua. En este punto, remarcan la importancia de enjuagar muy bien la bandeja para evitar restos químicos.

Otro aspecto fundamental es el secado. La humedad favorece la aparición de hongos y bacterias, por lo que el recipiente debe quedar completamente seco antes de colocar arena nueva.

En cuanto a la cantidad de sustrato, los especialistas sugieren mantener una profundidad de entre cinco y siete centímetros. Esa medida facilita que el gato pueda excavar y tapar sus desechos de manera natural.

Frecuencia y ubicación del arenero

Los expertos recomiendan retirar los residuos sólidos todos los días y realizar una limpieza profunda al menos una vez por semana.

También es importante elegir correctamente el lugar donde se coloca la caja sanitaria. Lo ideal es ubicarla en un sitio tranquilo, ventilado y lejos de los espacios donde el gato come o descansa.

Un arenero descuidado no solo afecta el comportamiento del animal. Instituciones dedicadas a la salud felina advierten que la acumulación de residuos puede favorecer la presencia de bacterias y parásitos potencialmente peligrosos.

Por ese motivo, durante la limpieza se aconseja utilizar guantes y evitar inhalar el polvo de la arena, especialmente cuando se manipulan desechos acumulados.

Foto: Wikimedia.

Cuándo cambiar la bandeja sanitaria

Otro punto que destacan los especialistas es el desgaste del material de la caja. Las bandejas de plástico, con el uso y los arañazos, generan pequeñas superficies donde pueden alojarse bacterias difíciles de eliminar con el lavado habitual.

Por eso, recomiendan sustituir el arenero de forma periódica o cuando presente señales visibles de deterioro.

Mantener una rutina de higiene adecuada no solo mejora la convivencia dentro de la casa. También es una de las formas más simples y efectivas de cuidar la salud del gato y evitar futuras consultas veterinarias.

En base a El Universal/GDA