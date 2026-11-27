Los gatos tienen fama de ser animales independientes, capaces de desenvolverse sin demasiada intervención humana. Sin embargo, esa autonomía no significa que puedan pasar largos períodos solos en casa sin supervisión ni cuidados. Si bien una jornada laboral puede ser tolerable para algunos felinos, es importante conocer los límites y preparar el ambiente para evitar el aburrimiento y el estrés en los gatos.

Una de las preguntas habituales entre los propietarios es si adoptar un segundo gato puede ser una solución para que el primero no se sienta solo. No obstante, incorporar otro animal no es necesariamente la respuesta. El espacio disponible, los recursos económicos y el temperamento de cada gato son variables que deben considerarse antes de tomar esa decisión.

La convivencia con otro felino puede resultar agradable para algunos gatos, pero no todos necesitan compartir el hogar con un compañero de su especie para tener una buena calidad de vida. La decisión de adoptar un segundo animal debe contemplar las características de la vivienda y las necesidades de cada mascota. Entre los aspectos a evaluar se encuentran:



El espacio disponible: el hogar debe ofrecer suficientes lugares para descansar, alimentarse y preservar cierta privacidad.

Los recursos económicos: sumar otro gato implica afrontar gastos adicionales de alimentación, arena, vacunas y atención veterinaria.

El temperamento: algunos felinos tienen un comportamiento territorial y pueden experimentar dificultades para aceptar a otro animal en su entorno.

Por lo tanto, que un gato viva solo no implica necesariamente que esté sufriendo por falta de compañía. Lo fundamental es que tenga atención, cuidados y estímulos que favorezcan su bienestar.

Los felinos pueden adaptarse a pasar algunas horas solos mientras sus propietarios trabajan o realizan otras actividades, aunque esto no significa que puedan quedar desatendidos durante períodos prolongados.

Imagen: Commons.

Según información publicada por El Español, Carlos Gutiérrez, veterinario clínico de Mascotas y Familias Felices (MyFF), señala que una ausencia de alrededor de ocho horas puede ser tolerable para un gato, siempre que el animal cuente con un entorno acondicionado y tenga cubiertas sus necesidades básicas. Sin embargo, el especialista advierte que ese margen no habilita a dejarlo solo durante varios días. Su recomendación es que no permanezca más de 24 horas sin atención presencial.

Ante una ausencia prolongada, es necesario pedirle a alguien que visite la vivienda y se ocupe de comprobar que el gato esté en buenas condiciones, garantizar que tenga comida y agua fresca, limpiar su arenero y revisar que el entorno no presente riesgos para su seguridad.

El enriquecimiento ambiental, también conocido como gatificación, consiste en adaptar los espacios domésticos para que los felinos puedan desarrollar comportamientos naturales como explorar, jugar, observar y descansar. Cuando los propietarios se ausentan, disponer de un ambiente estimulante puede ayudar a que los gatos tengan actividades y lugares donde desenvolverse. Algunas medidas que pueden implementarse son:



Crear espacios cerca de las ventanas: permiten observar el exterior y acceder a estímulos visuales durante el día.

Incorporar escondites: disponer de lugares seguros donde puedan refugiarse cuando lo necesiten.

Ofrecer distintas zonas de descanso: los gatos necesitan ambientes tranquilos donde dormir y relajarse.

Dejar juguetes interactivos: pueden contribuir a mantenerlos entretenidos durante las horas en las que no hay personas en casa.

Los cuidados de un gato no se limitan a dejarle agua, alimento y juguetes antes de salir de casa. La interacción con sus propietarios también forma parte de sus necesidades. Cuando las personas regresan, dedicar tiempo al juego y a compartir momentos con el animal contribuye a fortalecer el vínculo y a atender sus necesidades de actividad y contacto.

Aunque los gatos puedan permanecer solos algunas horas, su independencia no debe confundirse con la falta de atención. Contar con un entorno seguro, supervisar su estado y ofrecerles tiempo de calidad son aspectos importantes para favorecer una vida saludable.

Con base en El Tiempo/GDA