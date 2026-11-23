La investigación fue presentada por Antonio Moreno, jefe del Servicio de Alergología del centro hospitalario, durante el Simposio Internacional de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica (SEAIC), celebrado en Gran Canaria. El encuentro reunió a más de 1.100 especialistas en alergología de distintos países.

La alergia a los gatos es una reacción del sistema inmunitario frente a determinadas proteínas presentes en la piel, la saliva y otras secreciones de estos animales. La exposición a estos alérgenos puede desencadenar síntomas respiratorios y otras manifestaciones alérgicas.

Cómo funciona la nueva inmunoterapia contra la alergia felina

Imagen: Commons.

Según explicó Moreno, el desarrollo se basa en una estrategia de inmunoterapia específica, cuyo objetivo es modificar progresivamente la respuesta inmunitaria frente a los alérgenos del gato.

A diferencia de los medicamentos convencionales, que buscan controlar manifestaciones como los estornudos, la congestión nasal o la irritación ocular, la inmunoterapia contra la alergia apunta a intervenir sobre el mecanismo que origina la reacción alérgica.

Este enfoque podría representar una nueva alternativa para las personas con alergia a los gatos, aunque será necesario conocer los resultados de los estudios clínicos para determinar su eficacia, seguridad y posibilidades de aplicación.

Gato negro. Foto: Canva.

Investigación y nuevos tratamientos para las alergias

La presentación internacional del desarrollo también puso de relieve el trabajo científico del Servicio de Alergología del Hospital Universitario de Cuenca.

De acuerdo con Moreno, el equipo médico participa actualmente en siete ensayos clínicos multicéntricos, orientados a investigar nuevas opciones terapéuticas para distintas enfermedades alérgicas.

Esta actividad forma parte del crecimiento de la investigación clínica en alergología, un campo que busca desarrollar tratamientos capaces de actuar sobre las causas de las reacciones alérgicas y mejorar la calidad de vida de quienes las padecen.