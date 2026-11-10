Por qué los felinos no son ariscos y de qué manera pueden sumarse a las terapias asistidas

Existe una creencia muy extendida que tilda a los felinos de ser animales distantes, fríos e incapaces de crear lazos estrechos con las personas. Sin embargo, los profesionales en veterinaria insisten en que el comportamiento de estos animales no responde a una frialdad inherente, sino a su personalidad individual, a sus experiencias previas y, sobre todo, al proceso de socialización que atraviesan desde pequeños.

Cuando reciben el estímulo adecuado y se acostumbran al contacto humano desde temprana edad, muchos ejemplares logran desarrollar vínculos afectivos sólidos y convertirse en excelentes compañeros de apoyo emocional. Su interacción constante con los integrantes del hogar contribuye a crear un entorno armónico y a disminuir de forma notoria las tensiones cotidianas.

El rol de las mascotas en el acompañamiento terapéutico

Aquellos animales bien socializados y habituados al trato con las personas pueden desempeñar una labor clave en actividades de acompañamiento destinadas a distintas poblaciones que requieren atención o contención especial. Entre los sectores beneficiados por esta dinámica se encuentran:



Personas con discapacidad motora: encuentran en la interacción física con el animal una vía de estimulación positiva .

encuentran en la interacción física con el animal una vía de . Niños con autismo: la presencia constante y serena de la mascota puede formar parte de procesos integrales de acompañamiento.

la presencia constante y serena de la mascota puede formar parte de procesos integrales de acompañamiento. Adultos mayores: la estadía de estos animales en hogares residenciales u hospitales ofrece una compañía muy valiosa contra la soledad.

la estadía de estos animales en hogares residenciales u hospitales ofrece una compañía muy valiosa contra la soledad. Niños con dificultades del lenguaje: la interacción sin presiones con el animal facilita las tareas de estimulación expresiva.

No obstante, los especialistas remarcan que no todos los felinos cuentan con el perfil adecuado para cumplir estas tareas. Resulta indispensable respetar la naturaleza de cada individuo y evitar forzar interacciones que no surjan de manera espontánea.

Foto: Pixnio.

Evidencia científica sobre la reducción del estrés

La relación entre las mascotas y el equilibrio emocional humano ha sido respaldada por diversas investigaciones científicas internacionales. Un estudio desarrollado en 2019 por la Universidad Estatal de Washington, realizado sobre una muestra de 249 estudiantes universitarios, arrojó datos concretos sobre este fenómeno.

Los investigadores midieron los efectos de una interacción directa de apenas 10 minutos con perros y felinos. Los análisis revelaron una reducción significativa en los niveles de cortisol en saliva, la hormona que el organismo produce como respuesta ante situaciones de tensión. Si bien los expertos aclaran que el contacto con mascotas no sustituye un tratamiento médico para la ansiedad o la depresión, sí constituye un recurso sumamente valioso para favorecer la relajación física y mental.

Foto: Pexels.

Criterios clave para evaluar la aptitud del animal

Para que un felino pueda integrarse de forma segura en actividades de acompañamiento o terapia asistida, es imprescindible evaluar su temperamento y asegurar que la actividad no altere su propia calidad de vida. Entre los puntos esenciales que deben examinarse figuran los siguientes:



La predisposición natural y la capacidad para socializar con personas de distintas edades.

El nivel de tolerancia frente a las caricias y al contacto físico continuado.

La facultad para adaptarse sin sobresaltos a entornos nuevos o extraños.

Un carácter estable que garantice reacciones calmas ante ruidos o movimientos imprevistos.

El estricto respeto por sus tiempos de descanso, sus límites y sus espacios de repliegue.

Una selección rigurosa basada en el bienestar del animal garantiza una experiencia enriquecedora tanto para las personas asistidas como para la propia mascota, evitando cualquier tipo de sobreexposición al estrés.

En base a El Tiempo/GDA