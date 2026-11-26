Después de lavarse el pelo, muchas personas esperan conseguir una melena suave, brillante y fácil de peinar. Sin embargo, al poco tiempo de salir de la ducha pueden aparecer esos pequeños cabellos levantados que dan al conjunto un aspecto encrespado. Ese fenómeno se conoce como frizz y puede estar relacionado con la resequedad, la fricción o el daño en la fibra capilar.

Aunque existen distintos productos para controlarlo, la técnica de secado también cumple un papel importante. De acuerdo con especialistas, algunos hábitos cotidianos pueden favorecer el encrespamiento, mientras que pequeños cambios en la forma de secar el pelo ayudan a mejorar su apariencia y a reducir el riesgo de quiebre.

Uno de los errores más frecuentes es frotar el pelo con fuerza utilizando una toalla. Esa práctica genera fricción y puede contribuir al encrespamiento y al debilitamiento de la fibra capilar. En su lugar, las recomendaciones apuntan a prestar atención a los materiales y a la forma de aplicar el calor. Estos son algunos consejos para incorporar a la rutina:



Elegir una toalla de microfibra. Este material permite absorber el exceso de humedad sin generar tanta fricción. Lo indicado es presionar suavemente el cabello, sin frotarlo ni retorcerlo.

Aplicar un protector térmico. Antes de utilizar la secadora, conviene distribuir un producto diseñado para proteger la fibra capilar del calor. Puede presentarse en spray, crema o gel, según la fórmula.

Dividir el pelo en secciones. Trabajar por partes permite distribuir el aire de manera más uniforme y evitar concentrar el calor en una sola zona.

Regular la temperatura y la distancia. Utilizar calor moderado y mantener la secadora a unos 20 centímetros del cabello ayuda a reducir la exposición directa a temperaturas elevadas.

Dirigir el aire desde las raíces hacia las puntas. La recomendación es orientar el flujo de aire hacia abajo, siguiendo la dirección de la fibra capilar. Según los especialistas citados, esta técnica ayuda a mantener la cutícula más alineada.

Terminar con aire frío. Finalizar el secado con una ráfaga de aire frío contribuye a conservar la forma del peinado y la apariencia ordenada del cabello.

Mujer con cabello saludable. Foto: Freepik.

Además de la técnica de secado, el producto que se utiliza antes de aplicar calor puede ayudar a proteger el pelo. Un protector térmico bien formulado está diseñado para reducir los efectos del calor sobre la fibra capilar, limitar la pérdida de humedad y facilitar una distribución más uniforme de la temperatura.

Entre los ingredientes que pueden aparecer en estas fórmulas se encuentran las siliconas, que forman una película acondicionadora y ayudan a reducir la fricción; los polímeros, que contribuyen a crear una superficie más uniforme; las proteínas hidrolizadas, que acondicionan el cabello y mejoran temporalmente su sensación de resistencia; y los humectantes, que ayudan a retener la humedad.

Revisar la composición puede ser útil al momento de elegir un producto. De todos modos, la presencia de uno de estos ingredientes por sí sola no garantiza un resultado determinado: también importan la formulación completa y las características de cada tipo de cabello.

Controlar la temperatura, evitar el frotamiento y utilizar productos adecuados son medidas que pueden ayudar a reducir el encrespamiento. La clave está en incorporar una técnica de secado cuidadosa, en lugar de depender únicamente de los productos para conseguir un pelo más suave y manejable.