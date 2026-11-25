Cuando un perro no reacciona al escuchar su nombre, muchos dueños pueden pensar que no lo reconoce o que simplemente no les hace caso. Sin embargo, el adiestrador canino Juan Cervantes sostiene que, en numerosos casos, la dificultad está en la forma en que las personas utilizan esa palabra. Según explicó en contenidos difundidos en sus redes sociales y recogidos por el medio TN, repetir el nombre constantemente puede hacer que pierda su función como llamado.

La clave, de acuerdo con el especialista, es reservarlo para una acción específica y enseñarle al animal qué respuesta se espera de él. Para eso, propone un ejercicio de entrenamiento basado en la repetición y el uso de recompensas.

Según Cervantes, uno de los errores más habituales consiste en mencionar el nombre del perro ante prácticamente cualquier situación: cuando juega, cuando se acerca, cuando hace algo que no debería o cuando se intenta corregir su comportamiento.

De esa manera, el animal puede dejar de asociar esa palabra con una indicación concreta. Cuando el dueño necesita llamar su atención, entonces, es posible que no responda.

La propuesta de Cervantes consiste en darle al nombre un único propósito inicial: conseguir que el perro dirija la mirada hacia la persona que lo llama. En esta etapa, no se busca retarlo ni pedirle que realice otra acción, sino que aprenda a prestar atención. El ejercicio se desarrolla en cuatro pasos:



Decir el nombre del perro una sola vez. Esperar a que gire la mirada hacia quien lo llamó. Entregarle inmediatamente un pequeño premio de comida. Repetir la secuencia varias veces.

Para el adiestrador, el momento en que se entrega el premio es fundamental. Si se demora, el perro puede no asociar la recompensa con la conducta que acaba de realizar. Por eso, recomienda darle la comida inmediatamente después de que dirige la mirada hacia su dueño, sin interponer otras acciones.

En uno de los videos compartidos por Cervantes, el especialista muestra un ejercicio con su propio perro. Mientras camina en círculos, utiliza un silbato para indicarle que se detenga y, cuando el animal responde, le entrega la comida sin demora.

La demostración ilustra el principio que propone el adiestrador: las señales deben ser claras y las recompensas, oportunas, para que el perro pueda asociar cada indicación con la conducta esperada.

Con base en El Tiempo/GDA